La Fraternidad anunció un paro total de trenes para el jueves 5 de febrero

Interna caliente entre Federico Sturzenegger y el Banco Central por la habilitación de Mercado Pago para pagar sueldos

El sistema financiero sigue sumando competencia y apuestas en la previsión de que la digitalización de los medios de pago es irreversible y un negocio creciente. El 2026 arrancó con novedades que prometen un año intenso para un mercado muy disputado, que además discute quién se queda con el jugoso negocio de las 10 millones de cuentas-sueldo que hay en la Argentina, siempre que la reforma laboral lo permita.

Federico Sturzenegger alimentó la interna explosiva con el Banco Central porque coló en la reforma laboral un artículo que habilita a Mercado Pago a pagar salarios. Esta iniciativa para favorecer a Marcos Galperín, le quita a los bancos capacidad de entregar créditos, la gran apuesta de Toto Caputo para reactivar una economía que no arranca.

El art.35 de la reforma modifica el artículo 124 de la vieja Ley de Contrato de Trabajo que establece la obligatoriedad de pagar en bancos o entidades autorizadas por el Banco Central. En su ánimo desrregulador y sin consultar al Palacio de Hacienda, Sturzenegger se metió así con un constado muy sensible del plan económico de Toto Caputo.

El artículo generó extrema preocupación no sólo en la Banco Central, sino también en la City. "El artículo tiene nombre y apellido: Marcos Galperín", afirmó a LPO un integrante del equipo económico.

El equipo económico enfureció con la iniciativa de Sturzenegger porque en la medida que los sueldos se paguen a través de billeteras virtuales, esos fondos no pueden prestarse. "Por una cuestión técnica, las billeteras virtuales deben mantenerse 100% líquidas, esos fondos son capacidad prestable que le sacan a los bancos", explicó un funcionaria del equipo económico.

Los bancos además protestan porque cuando la gente que hipotéticamente quiera retirar efectivo de sus cuentas en Mercado Pago, los bancos deberían hacerse cargo de esa logística a pérdida.

Esta medida le suma un punto más a la disputa interna que Caputo y Sturzenegger mantienen por el rumbo económico.