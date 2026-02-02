Paritarias estancadas: La Fraternidad anunció un paro de trenes por 24 horas para este jueves

El anuncio se da en un clima de tensión entre los sindicatos del transporte y el Gobierno, en el que otras demandas gremiales, como la discusión por la reforma laboral, también están en la agenda pública. El paro ferroviario podría impactar fuertemente en la movilidad diaria de miles de personas que utilizan el servicio como principal medio de transporte.

La continuidad o suspensión del paro seguirá de cerca la evolución de las negociaciones salariales previstas para las próximas horas, en las que ambas partes, según fuentes gremiales, podrían presentar nuevas propuestas que modifiquen la hoja de ruta de la medida de fuerza.