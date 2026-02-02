Paritarias estancadas: La Fraternidad anunció un paro de trenes por 24 horas para este jueves
El gremio que agrupa a los maquinistas denunció la falta de voluntad del gobierno de Javier Milei de negociar la actualización de salarios acorde al avance de la inflación y su intención de seguir profundizando el ajuste sobre los trabajadores.
El sindicato La Fraternidad confirmó que el próximo jueves avanzará con un paro de trenes por 24 horas ante la falta de avances en las negociaciones salariales con las empresas y el gobierno de Javier Milei. La medida de fuerza, anunciada este lunes por la organización que agrupa a los maquinistas de trenes, busca obligar al gobierno libertario a sentarse a negociar seriamente una recomposición de salarial frente a la propuesta oficial el gremio calificó de insuficiente en el contexto inflacionario actual.
El paro de trenes está previsto para el jueves 5 de febrero y afectará a todos los servicios ferroviarios de pasajeros incluidos los urbanos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y los trenes de media y larga distancia que quedarán paralizados durante 24 horas si no se logra consensuar una oferta salarial superadora antes de esa fecha.
Desde La Fraternidad denunciaron que las propuestas presentadas por el gobierno de Milei hasta ahora no compensan la pérdida del poder adquisitivo que vienen arrastrando los trabajadores del sector. El secretario general del gremio, Omar Maturano, señaló que las últimas ofertas no respondieron a las expectativas de los operarios y que la medida de fuerza fue definida tras el fracaso en llegar a un acuerdo durante la última ronda de negociaciones.
"Los trabajadores no aceptamos limosnas", advierte el duro comunicado de La Fraternidad que denuncia la falta de voluntad del Gobierno de negociar y cargar sobre la espalda de los trabajadores todo el peso del ajuste.
Y sigue: "Frente a la burda oferta para la recomposición de salarios de los conductores de trenes por parte de Trenes Argentinos y Belgrano Cargas S.A. el sindicato de La Fraternidad ha resuelto realizar un Plan de Lucha que inicia el próximo jueves 5 de febrero con un Paro General de 24 horas".
El anuncio se da en un clima de tensión entre los sindicatos del transporte y el Gobierno, en el que otras demandas gremiales, como la discusión por la reforma laboral, también están en la agenda pública. El paro ferroviario podría impactar fuertemente en la movilidad diaria de miles de personas que utilizan el servicio como principal medio de transporte.
La continuidad o suspensión del paro seguirá de cerca la evolución de las negociaciones salariales previstas para las próximas horas, en las que ambas partes, según fuentes gremiales, podrían presentar nuevas propuestas que modifiquen la hoja de ruta de la medida de fuerza.
