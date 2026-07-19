"Orgulloso de esta Selección": el mensaje de Sergio Massa tras el subcampeonato en el Mundial 2026
El referente del Frente Renovador se sumó a las muestras de agradecimiento hacia el plantel de la Scaloneta.
Minutos después de consumarse la derrota de la Selección Argentina en el tiempo suplementario ante España, el ex candidato presidencial y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, se expresó en sus redes oficiales para reconocer el camino recorrido por el equipo conducido por Lionel Scaloni.
Como era de esperarse, la final del Mundial 2026 unificó las voces de todo el arco político y social del país en un sentimiento común de agradecimiento hacia los jugadores.
A través de su cuenta de X (antes Twitter), el exfuncionario nacional dejó de lado el trago amargo del resultado en Nueva Jersey y apeló a una de las frases más tradicionales de las tribunas argentinas para respaldar al plantel en este duro momento.
"Aunque ganes o pierdas... GRACIAS. ORGULLOSO DE ESTA SELECCION", manifestó Massa en su publicación.
En otro posteo, Massa publicó videos de las celebraciones de los hinchas argentinos en el Obelisco y otras partes del país para destacar el apoyo para el conjunto nacional tras el gran trabajo realizado en la Copa del Mundo.
"Festejar una Selección que hizo historia y nos llena de orgullo", escribió el dirigente político junto a las emotivas imágenes.
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