Federico Sturzenegger defendió el proyecto de Ley de Tierras y de extranjerización de tierras

Pero por presión popular quedó afuera el capítulo que suprimía la limitación a la compra de tierras productivas por parte de personas o compañías extranjeras.

Lo que no salió de la discusión es el acceso a los cuerpos de agua, aunque la titular de la banca oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, afirmó esta semana que se incluyó en el texto "el artículo 124 y el artículo 41 de la Constitución, para reforzar que los recursos naturales son dominio de las provincias".