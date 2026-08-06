Federico Sturzenegger defendió el proyecto de Ley de Tierras y de extranjerización de tierras
El titular de Desregulación y Transformación del Estado afirmó que el capítulo retirado de la iniciativa "se trataba de elegir entre el miedo y la prosperidad".
Federico Sturzenegger se tomó con calma la jornada de este jueves, en la que el Senado de la Nación podría sancionar la Ley de Propiedad Privada, ya sin el capítulo que habilitaba a personas y compañías extranjeras a adquirir tierras productivas en la Argentina sin límite alguno, aún a costa del acceso a cuerpos de agua o de localidades preexistentes.
El ministro clave del Gobierno de Javier Milei felicitó al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, por el trato que esa provincia cerró con la minera Vicuña por un pago inicial de U$S250 millones, y trajo a colación a quienes "vilipendiaron los cambios a la Ley de Glaciares que hoy derrama prosperidad" para hacer un paralelismo con la jornada de este jueves en el Senado.
"Quizás no hay conciencia que el capítulo de la Ley de Tierras hubiera permitido esto mismo, pero en todo el país. Se trataba de elegir entre el miedo y la prosperidad", convino Federico Sturzenegger al reflexionar sobre cómo la modificación a la Ley de Glaciares le permitió al gobierno de San Juan cerrar un trato que implica un pago inicial de fondos que serán utilizados para la obra pública.
El Senado se encuentra en medio de una sesión clave para lograr la aprobación de la Ley de Propiedad Privada, que modifica las normas actuales sobre diversos temas, desde los desalojos "exprés" hasta el manejo de la crisis por incendios forestales y el destino del terreno una vez que se controlan las llamas.
La legislación actual prohíbe cambiar el destino del terreno quemado durante los siguientes 30 años posteriores a los incendios forestales, en un intento de evitar que las tierras sean vendidas para emprendimientos relacionados con otros rubros de la actividad económica.
Pero por presión popular quedó afuera el capítulo que suprimía la limitación a la compra de tierras productivas por parte de personas o compañías extranjeras.
Lo que no salió de la discusión es el acceso a los cuerpos de agua, aunque la titular de la banca oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, afirmó esta semana que se incluyó en el texto "el artículo 124 y el artículo 41 de la Constitución, para reforzar que los recursos naturales son dominio de las provincias".
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