Paro total por el Decreto 690/2026 para la desregulación del servicio de practicaje

Del otro lado del ring, la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante salió al cruce con dureza, tildando la iniciativa oficial de "abusiva e inconcurrente". En respuesta, el gremio anunció que presentará una Acción de Amparo ante la Justicia Federal y radicará una denuncia penal contra los funcionarios firmantes, argumentando que la desregulación vulnera de forma directa la seguridad náutica en los cursos fluviales.

Intimaciones de Prefectura y excepciones operativas

Frente al colapso logístico y el riesgo de desabastecimiento, la Prefectura Naval Argentina intervino enviando cédulas de "intimación perentoria" a los profesionales. A través de estas notificaciones, se les exigió la reanudación inmediata de la prestación bajo apercibimiento legal, amparándose en que la actividad de practicaje reviste carácter de servicio público esencial.

Pese a las advertencias oficiales, los trabajadores ratificaron el cese de actividades, aunque contemplaron excepciones estratégicas para evitar una crisis mayor: la medida no alcanza a los buques petroleros ni a las embarcaciones de gas licuado, garantizando así la cobertura energética interna y previniendo eventuales contingencias ambientales en los ríos.