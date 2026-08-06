Axel Kicillof marchó contra la extranjerización de tierras rurales: "A Javier Milei se le cae la careta"

Tras señalar que desde el Gobierno hacen “cosas completamente absurdas por orden de (Donald) Trump”, destacó que “esta manifestación es muy importante porque demuestra que hay una reacción transversal, con muchos sectores que han comprendido cuál es el verdadero proyecto de Milei”, reiteró Kicillof, afirmando que “estamos ante un Presidente que quiere vender nuestro territorio y partir nuestra patria en pedacitos”.

El mandatario provincial concurrió a las inmediaciones del Congreso acompañado por integrantes del gabinete provincial, intendentes y una numerosa cantidad de militantes de su sector.