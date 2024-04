Oscar Zago le bajó el precio a Karina Milei: "Es sólo una funcionaria"

“Se están dando cuenta que la reunión de la semana pasada fue válida. Yo hice las cosas bien, algunos se habrán equivocado. Creo que la única solución que le encontrarían es si Marcela quiere renunciar, así podrían elegir un nuevo presidente, pero al momento ella es la presidenta de Juicio Político y no hay otro camino, porque el que quisieron utilizar de hacer nueva convocatoria no se puede hacer porque ya está elegida", afirmó Zago en Futurock.

Además, el actual titular del interbloque Movimiento de Integración y Desarrollo contó que los asesores de Pagano recibieron pedidos de renuncia, pero que desconoce qué postura podrá tomar la legisladora.

El diputado también indicó que tuvo diálogo con Javier Milei tras lo sucedido en Diputados y reveló: “Me mensajeé con el Presidente y lo único que me dijo fue 'arreglen el problema', pero como yo no lo generé y no sé cuál es, no lo puedo arreglar. Yo ya hice el trabajo que tenía que hacer y creo que lo hice correctamente, porque corría el riesgo de que la presidencia de Comisión quedara en manos de la oposición, que no correspondía”.

Por otro lado, al ser consultado sobre los roles de cada uno dentro del Gobierno, fue contundente y sentenció: "Nosotros tenemos un jefe político que se llama Javier Gerardo Milei, nuestro Presidente de la Nación, y de ahí para abajo cada uno cumple un rol y función. Todos respondemos a él".

En referencia a la Secretaria general de la presidencia, Karina Milei, compartió que “es una funcionaria del gobierno nacional y, como funcionaria, es igual a todos los ministros”.

Zago también se expresó contra Bornoroni, quien lo reemplazó como presidente del bloque de La Libertad Avanza en Diputados y la falta de comunicación entre ambos desde el anuncio: “Desde el viernes el diputado dijo que me invitaba a tomar un café. O no tiene dinero para pagarlo porque no me llamó, lo pago yo cualquier cosa, no hay problema. Quedamos en encontrarnos pero no nos pudimos juntar”.

En cuanto al despacho, descartó que se haya atrincherado y contó: “Yo pedí que me dieran uno mejor, porque al que tengo cuando llueve tengo que llegar con piloto y paraguas. Estamos en el tercer piso y en el Congreso está muy deteriorado, ya se han clausurado oficinas por riesgo a que se caigan manposterías”.

"Prefiero atrincherarme en la plaza con una casita de cartón y no en la oficina donde por ahí se cae una mampostería y se termina accidentando un empleado. Jamás me atrincheré ni me hago dueño de lo que no tengo", sostuvo.