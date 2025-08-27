Otermín cruzó a Milei por su caravana en Lomas de Zamora: llamó a mantener la calma

Sin embargo, Otermín también dirigió su mensaje hacia quienes convocan en redes sociales a repudiar la presencia de Milei. “Me parece fundamental dar un mensaje de paz y respeto por la democracia. Que cada persona se exprese con tranquilidad y sin ningún tipo de violencia”, afirmó. En ese sentido, insistió: “Lomas de Zamora es Pueblo de la Paz. Por favor, que hoy esté todo en paz”.

Finalmente, el jefe comunal pidió que quienes se sientan en desacuerdo con las políticas del Gobierno nacional lo expresen en las urnas. “La mejor manera de dar un mensaje de amor por Argentina es votar con fuerza, defender a nuestros jubilados, a los trabajadores, a los estudiantes y a todos los que hoy necesitan un Estado presente”, concluyó.