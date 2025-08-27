Otermín cruzó a Milei por su caravana en Lomas de Zamora: llamó a mantener la calma
El intendente cuestionó la visita del Presidente por los trastornos que ocasionará en el tránsito, aunque pidió que las manifestaciones se desarrollen en paz y sin violencia.
El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, salió a marcar posición frente a la “caravana” convocada por La Libertad Avanza (LLA) y encabezada por el presidente Javier Milei en ese distrito del sur del conurbano.
El mandatario comunal advirtió que la actividad generará fuertes complicaciones en la vida cotidiana de los vecinos, pero al mismo tiempo reclamó que no se responda con violencia ni enfrentamientos a quienes promueven la movilización. “Lo más importante es que esté todo en paz”, señaló en un mensaje a la comunidad.
Otermín consideró que la llegada de Milei al municipio tiene un fuerte carácter electoralista. “Sería la primera vez que venga en su presidencia. Nada más casta que aparecer para una foto unos días antes de las elecciones”, criticó, y agregó que lo que los lomenses esperan del jefe de Estado es otra cosa: “Nos encantaría que venga a trabajar, a inaugurar una obra, a traer patrulleros, a ayudar a alguien”, sostuvo.
En esa misma línea, definió como “absurda” la decisión de obstaculizar la avenida Hipólito Yrigoyen en un día y horario laborable, porque “molesta a los comerciantes, a los padres que buscan a sus hijos en la escuela y genera un caos de tránsito innecesario para una actividad política que debería realizarse en un lugar adecuado”. El intendente remarcó que ese tipo de acciones “no hacen más que complicar la vida de la gente”.
Sin embargo, Otermín también dirigió su mensaje hacia quienes convocan en redes sociales a repudiar la presencia de Milei. “Me parece fundamental dar un mensaje de paz y respeto por la democracia. Que cada persona se exprese con tranquilidad y sin ningún tipo de violencia”, afirmó. En ese sentido, insistió: “Lomas de Zamora es Pueblo de la Paz. Por favor, que hoy esté todo en paz”.
Finalmente, el jefe comunal pidió que quienes se sientan en desacuerdo con las políticas del Gobierno nacional lo expresen en las urnas. “La mejor manera de dar un mensaje de amor por Argentina es votar con fuerza, defender a nuestros jubilados, a los trabajadores, a los estudiantes y a todos los que hoy necesitan un Estado presente”, concluyó.
