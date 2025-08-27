Libertario se quejó de los incidentes en Lomas de Zamora pero agredió al periodista de C5N: "¿Me tenés miedo?"

En esta línea, los jóvenes libertarios decidieron depositar su bronca en Lautaro Maislin, quien no tardó en responder.

"Lo que están viendo acá es la división de los argentinos", comenzó diciendo el entrevistado, en lo que parecía un repudio a la violencia, aunque inmediatamente después, comenzó a amenazar al cronista. "Dejame hablar, ¿que me tenés miedo?", señaló con prepotencia.

El periodista no se guardó nada y le remarcó la doble vara habitual que manejan los libertarios. "¿Vos te pensás que alguien te puede tener miedo a vos? Ustedes se quejan de que agreden al Presidente y me vienen a agredir a mí", apuntó.

