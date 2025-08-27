Libertario se quejó de los incidentes en Lomas de Zamora pero agredió al periodista de C5N: "¿Me tenés miedo?"
El cronista Lautaro Maislin protagonizó un momento de suma tensión con un libertario que repudiaba el ataque a Milei pero enseguida intentó amedrentar al periodista.
La visita de Javier Milei a Lomas de Zamora terminó abruptamente con un episodio que expuso tanto el nivel de rechazo social que generan sus políticas como las falencias en la organización de su seguridad, y luego de los incidentes, un joven libertario utilizó el las cámaras de C5N para quejarse, pero con agresiones hacia el periodista Lautaro Maislin.
El mandatario, acompañado por su hermana Karina Milei y por José Luis Espert —candidato en la Provincia de Buenos Aires—, había iniciado una caravana de campaña que apenas duró dos cuadras: en medio de insultos y abucheos contra las medidas de ajuste, comenzaron a volar piedras y botellas en dirección al vehículo presidencial.
La situación de suma tensión se dio en el marco del escándalo por presuntas coimas que salpica al Gobierno, en especial a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y a los Menem, Lule y Martín.
"Le tiraron algo, eh, atención que le tiraron algo al Presidente, están desplegando un escudo protector sobre el Presidente", relató el cronista de C5N, mientras se registraban las agresiones al mandatario.
El operativo se dio por terminado de inmediato. La custodia trasladó al Presidente a un auto negro cerrado, mientras que Espert eligió una salida particular: se retiró en moto, sin casco y escoltado por personal de seguridad.
En esta línea, los jóvenes libertarios decidieron depositar su bronca en Lautaro Maislin, quien no tardó en responder.
"Lo que están viendo acá es la división de los argentinos", comenzó diciendo el entrevistado, en lo que parecía un repudio a la violencia, aunque inmediatamente después, comenzó a amenazar al cronista. "Dejame hablar, ¿que me tenés miedo?", señaló con prepotencia.
El periodista no se guardó nada y le remarcó la doble vara habitual que manejan los libertarios. "¿Vos te pensás que alguien te puede tener miedo a vos? Ustedes se quejan de que agreden al Presidente y me vienen a agredir a mí", apuntó.
