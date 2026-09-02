"No se escucha al pueblo": Leila Gianni renunció a La Libertad Avanza con duras críticas internas

De cara a su futuro político, la referente anticipó que continuará militando fuera de las estructuras oficiales, apostando por la construcción territorial.

"Elijo una fuerza que nace de abajo. Una fuerza que abre puertas, escucha y acompaña. Que no necesita cargos para tener voz ni permiso para caminar los barrios", concluyó Leila, desestimando los ataques digitales y reafirmando su pertenencia a un espacio que definió como "irresistible".