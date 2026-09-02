"No se escucha al pueblo": Leila Gianni renunció a La Libertad Avanza con duras críticas internas
A través de un contundente mensaje en redes sociales y una serie de placas explicativas, la referente oficializó su salida definitiva del espacio libertario.
El mapa político de La Libertad Avanza (LLA) sufrió una baja de fuerte impacto interno tras la confirmación de la renuncia de Leila Gianni al espacio oficialista. La dirigente comunicó su decisión de manera pública mediante un posteo en sus redes sociales, acompañado por placas gráficas en las que expuso los motivos que precipitaron su alejamiento definitivo de la fuerza.
"Yo no me voy de la batalla ni de mis convicciones, me voy de un espacio en el que ya no puedo reconocer aquello por lo que alguna vez decidí luchar", expresó Gianni al sintetizar los motivos de su salida.
En la misma línea, la dirigente remarcó que se trata de una decisión "profundamente meditada", fundamentada en la necesidad de no convalidar un rumbo que, según su perspectiva, se alejó de las demandas sociales prioritarias. "No quiero ser parte de un proyecto que, en la práctica, está dejando afuera a muchos argentinos y donde siento que no se escucha al pueblo", sentenció.
Duro descargo de Leila Gianni: críticas al pragmatismo, advertencias previas y el futuro político
En los pasajes más duros de su descargo, la exfuncionaria dejó en claro que su descontento no fue improvisado, sino el resultado de un cortocircuito sostenido con la cúpula partidaria: "Lo hice saber. Lo advertí. Pedí respuestas. (...) Desde las fuerzas del cielo no se puede comprender al pueblo".
Bajo la premisa de que "ordenar sí, olvidarse de la gente no", Gianni advirtió que la dinámica interna se vio afectada por prácticas alejadas de los valores fundacionales, remarcando que "la política no puede ser un negocio personal".
De cara a su futuro político, la referente anticipó que continuará militando fuera de las estructuras oficiales, apostando por la construcción territorial.
"Elijo una fuerza que nace de abajo. Una fuerza que abre puertas, escucha y acompaña. Que no necesita cargos para tener voz ni permiso para caminar los barrios", concluyó Leila, desestimando los ataques digitales y reafirmando su pertenencia a un espacio que definió como "irresistible".
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