"Te tiran un colchón y no lo atajás": la nueva frase de Cristina Kirchner a Javier Milei que es remera y memes

"Ahora entiendo por qué no llegaste a ser arquero en primera: te tiran un colchón y no lo atajás. ¿Viste que como panelista en la tele es mucho más fácil que como presidente en la Rosada? ¡Ay hermano, esto no te cierra ni con la gente afuera!", sentenció Cristina.

La frase sin dudas generó todo tipo de reacciones en las redes sociales, con memes y burlas para el mandatario.

Los memes por la frase futbolera de Cristina Kirchner contra Javier Milei

Sin dudas que la posdata sobre el pasado futbolero de Javier Milei fue en X de lo más comentado del extenso mensaje que la expresidenta le dedicó este martes al mandatario.

De esta manera, la frase fue varias veces replicada, junto a memes de todo tipo y burlas destinadas al libertario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Juana_Romana/status/1962998480089067645&partner=&hide_thread=false "Ahora entiendo por qué no llegaste a ser arquero en primera: te tiran un colchón y no lo atajás". https://t.co/dJce9XXKVi pic.twitter.com/ATZVe6lshz — Carina con C (@Juana_Romana) September 2, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cmatias_l/status/1962998511668232251&partner=&hide_thread=false Te tiran un colchon y no lo atajas https://t.co/FIW5ltQKin pic.twitter.com/pNMkgcxURa — Me Puse la Gorra (@cmatias_l) September 2, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GeraZampa/status/1962992362436657212&partner=&hide_thread=false "Ahora entiendo por qué no llegaste a ser arquero en primera: te tiran un colchón y no lo atajas..."https://t.co/Hchtt04poL pic.twitter.com/H1wBKLZQj4 — Gera Zampa (@GeraZampa) September 2, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marianherrrera/status/1962994194680549767&partner=&hide_thread=false “Ahora entiendo por qué no llegaste a ser arquero en primera: te tiran un colchón y no lo atajás. ¿Viste que como panelista en la tele es mucho más fácil que como presidente en la Rosada?” https://t.co/MChfwua6na pic.twitter.com/D8PhPTspfA — Marian Herrera (@marianherrrera) September 2, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marianherrrera/status/1962994318576115902&partner=&hide_thread=false “Ahora entiendo por qué no llegaste a ser arquero en primera: te tiran un colchón y no lo atajás”pic.twitter.com/FfmqnAv1Bm — Marian Herrera (@marianherrrera) September 2, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MauroFdz/status/1962994420527333440&partner=&hide_thread=false "Ahora entiendo por qué no llegaste a ser arquero en primera: te tiran un colchón y no lo atajás. ¿Viste que como panelista en la tele es mucho más fácil que como presidente en la Rosada?"pic.twitter.com/bTkrYMrATD https://t.co/tfqkNEJRd6 — mauro (@MauroFdz) September 2, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/charlypisoni/status/1962991783371309232&partner=&hide_thread=false Atajate este colchón. pic.twitter.com/SdKUQy0G0S — Charly Pisoni (@charlypisoni) September 2, 2025