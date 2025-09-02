"Te tiran un colchón y no lo atajás": la nueva frase de Cristina Kirchner a Javier Milei que es remera y memes
La exmandatario lanzó un nuevo y destructivo mensaje contra el Presidente, que no tardó en volverse viral por las reacciones de los usuarios.
En medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la filtración de audios, y la reciente crisis del dólar que afecta al Gobierno, la expresidenta Cristina Kirchner lanzó este martes un contundente tuit contra el presidente Javier Milei, en donde le avisó que la "está chocando mal" y lanzó una posdata, con una frase demoledora, que no tardó en volverse furor.
"¡Ay Milei!... Qué quilombo se te armó… Y no te lo digo por la coima de tu hermana, sino por lo cambiario y monetario. ¡La vas a chocar mal!", señaló la exmandataria en el inicio de una extensa publicación.
Cristina hizo un repaso por toda la situación monetaria actual, mientras el dólar oficial ya toca el techo de la banda, lo que derivó en medidas del Banco Central para intervenirlo, incluso contra su propio relato.
Para cerrar lo que fue un destructivo mensaje contra el Presidente, la exmandataria usó una de las posdatas para ironizar con el pasado futbolero del libertario.
"Ahora entiendo por qué no llegaste a ser arquero en primera: te tiran un colchón y no lo atajás. ¿Viste que como panelista en la tele es mucho más fácil que como presidente en la Rosada? ¡Ay hermano, esto no te cierra ni con la gente afuera!", sentenció Cristina.
La frase sin dudas generó todo tipo de reacciones en las redes sociales, con memes y burlas para el mandatario.
Los memes por la frase futbolera de Cristina Kirchner contra Javier Milei
Sin dudas que la posdata sobre el pasado futbolero de Javier Milei fue en X de lo más comentado del extenso mensaje que la expresidenta le dedicó este martes al mandatario.
De esta manera, la frase fue varias veces replicada, junto a memes de todo tipo y burlas destinadas al libertario.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario