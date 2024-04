Pablo Moyano amenaza con un paro total de Camioneros

En esa línea exigió el cumplimiento del pago de salarios con los aumentos acordados: 25% en marzo y 20% en abril. “Si el 8 de abril, que es el lunes, no se confirma el aumento del 25% que se firmó para marzo, no se va a mover una hoja, una pluma en todo el país. Va a haber un paro general desde el gremio de Camioneros defendiendo lo que se firmó hace un mes y todavía no se ha homologado”, afirmó.