Pablo Moyano: "Seremos los primeros en estar en la calle cuando quieran tocar derechos de los laburantes"

Moyano consideró que no se trata de declaraciones "polémicas", si no que es "lo que realmente piensa" ese sector "desde el fondo de su política".

"Hay que mirar la serie 2001 donde los cuatro, cinco personajes nefastos que conducían los destinos del país son los mismos que destruyeron el país cuando gobernó (Mauricio) Macri y los mismos que quieren volver", expresó el dirigente gremial durante la reunión del jefe de Gabinete, Agustín Rossi, con las 62 organizaciones.

Moyano, en ese contexto, remarcó: "Ese odio y ese desprecio que tienen hacia los trabajadores lo demuestran constantemente con una provocación permanente".

Los convenios colectivos de trabajo tienen un determinado tiempo de duración y, en la actualidad, si ese plazo se cumple y las partes no negocian uno nuevo se mantiene el actual, lo que garantiza el concepto técnico de ultraactividad, consagrado en el artículo 6 de la ley 14.250, algo que Sica propuso suspender.

Además, en declaraciones radiales, el exfuncionario del gobierno de Cambiemos remarcó que "es necesario reducir el costo de las indemnizaciones" por despido.

Moyano dijo que "nos quisieron demostrar que hay una derecha 'más light' con (Horacio Rodríguez) Larreta y una derecha 'más dura' que la representa Patricia Bullrich, pero son lo mismo, es la derecha que viene por los derechos de los trabajadores".

Y recordó: "No pudieron en el 2001 porque les explotó el país con la famosa Ley Banelco, y fue nuestra organización con Hugo Moyano a la cabeza que pudo frenarla en la calle".

"Va a pasar lo mismo, vamos a estar en la calle defendiendo los derechos de los laburantes. Mi organización, al igual que muchas otras, no está dispuesta a resignar derechos que costó tener dirigentes detenidos, presos, desaparecidos", argumentó.

El dirigente advirtió que "más allá de la bronca que pueda generar que haya inflación" o "algunas medidas que no llegan al bolsillo del laburante", lo que le transmite a sus colegas y trabajadores es que "no olviden que lo que hay enfrente es mucho peor, después no lloremos".

"Los empresarios, los bancos, sectores del campo no quieren que continúe un gobierno peronista, quieren que venga la derecha a sacarle derechos a los trabajadores", completó.