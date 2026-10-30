Arde la interna entre Patricia Bullrich y Javier Milei: "El único candidato soy yo"
"Estoy preparada para ser candidata", había afirmado Bullrich, pero el núcleo duro del mileísmo y el propio Milei salieron a responderle.
En los últimos tiempos, Patricia Bullrich comenzó a diferenciarse tibiamente de ciertas posturas de Javier Milei, especialmente en torno a la agresividad del discurso presidencial, con la mira puesta en las elecciones del año próximo.
La aspiración de la senadora nacional es convertirse en candidata “alternativa” de La Libertad Avanza (LLA), ante el constante deterioro de la imagen del Presidente producto del malestar económico y social frente al eterno ajuste al que el anarcocapitalista somete a la mayoría de los argentinos.
Sin embargo, algunos dirigentes oficialistas de primera línea tomaron la iniciativa de “pararle el carro” a la excandidata macrista para “poner las cosas en su lugar”, porque “el único candidato de La Libertad Avanza es Javier Milei”.
Así lo expresó en las últimas horas Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, poniendo en claro cuál es la postura institucional del partido oficialista con respecto a las elecciones de 2027 y, al mismo tiempo, establecer un freno a las aspiraciones de Bullrich.
"No hay dos candidatos a la presidencia en La Libertad Avanza. Es mi postura, soy vicepresidente del partido a nivel nacional y presidente por mi distrito, que es La Rioja, y te diría que es unánime que el único candidato de La Libertad Avanza es Javier Milei", sentenció el riojano.
La republicación de Milei: “El candidato soy yo”
Hasta ahí, lo que podría considerarse una “opinión”; autorizada, por cierto, pero opinión al fin. Pero tomó un volumen político diferente cuando el propio Javier Milei republicó en X las palabras del diputado nacional, tomándolas como propias.
Es equivalente a que el propio jefe de Estado haya dicho con todas las letras: “El único candidato soy yo”, en un claro mensaje a su competidora interna, quien recientemente sostuvo que para el año que viene “el candidato es el proyecto” que, eventualmente, podría encarnar en ella: "Estoy preparada para ser candidata", afirmaba.
Solo el tiempo y la evolución de la feroz interna en LLA dilucidarán si Milei se confirma como candidato a la reelección o, como quieren algunos referentes del mercado y la economía, Bullrich se presenta para intentar salvar del desastre electoral al experimento anarcocapitalista. Desde adentro del oficialismo o desde afuera.
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