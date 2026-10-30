Arde la interna entre Patricia Bullrich y Javier Milei: "El único candidato soy yo"

La republicación de Milei: “El candidato soy yo”

Hasta ahí, lo que podría considerarse una “opinión”; autorizada, por cierto, pero opinión al fin. Pero tomó un volumen político diferente cuando el propio Javier Milei republicó en X las palabras del diputado nacional, tomándolas como propias.

Es equivalente a que el propio jefe de Estado haya dicho con todas las letras: “El único candidato soy yo”, en un claro mensaje a su competidora interna, quien recientemente sostuvo que para el año que viene “el candidato es el proyecto” que, eventualmente, podría encarnar en ella: "Estoy preparada para ser candidata", afirmaba.

Solo el tiempo y la evolución de la feroz interna en LLA dilucidarán si Milei se confirma como candidato a la reelección o, como quieren algunos referentes del mercado y la economía, Bullrich se presenta para intentar salvar del desastre electoral al experimento anarcocapitalista. Desde adentro del oficialismo o desde afuera.