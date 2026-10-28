Argentina votó en contra de la resolución de la ONU para levantar el embargo de Estados Unidos a Cuba

La postura de los países latinoamericanos puede tener que ver con los recientes cambios de gobiernos, ahora más alineados a la derecha, como ocurrió en Perú con Keiko Fujimori, en Chile con José Antonio Kast o en Colombia, con Abelardo de la Espriella.

Mientras tanto, en Buenos Aires, Quirno subrayó que "la Argentina reafirma su compromiso con estos principios y expresa su solidaridad con el pueblo cubano en su legítima aspiración a vivir en libertad, con instituciones democráticas y bajo el Estado de derecho".

La votación de este miércoles en la ONU concluyó con 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones, cuando el año pasado se habían registrado 165 apoyos, 7 rechazos y 12 abstenciones.

Países como Alemania, Italia y Letonia se abstuvieron por primera vez en 34 años.