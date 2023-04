Padre Paco Olveira: "Me moviliza que el Partido Judicial está repitiendo la historia del Partido Militar"

En el programa Right Now en C5N, con la conducción de Julieta Camaño, el cura de la Opción por los Pobres se manifestó por una "Democracia sin mafia judicial" en el ayuno que llevó adelante durante siete días. "Le hice llegar por intermedio de una persona si le parecía bien hacer este ayuno, porque me parecía bien conocer la palabra de Cristina (Kirchner) que me dijo que ´si vos crees que es tu aporte adelante, pero que no sea a por mi´", reveló el religioso.