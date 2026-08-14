Interna en municipio de La Cámpora: funcionario presentó una denuncia penal por pintadas a favor de Cristina

Interna en municipio camporista: funcionario presentó denuncia penal por pintadas a favor de Cristina Kirchner

Un cortocircuito político que expone al Ejecutivo comunal

El movimiento judicial no pasó desapercibido en el tablero político bonaerense, sobre todo por el trasfondo institucional que lo envuelve. El intendente de Lanús, Julián Álvarez, es uno de los principales referentes de La Cámpora a nivel territorial; sin embargo, en el último tiempo se ha mostrado políticamente distanciado de la conducción central de la agrupación debido a su alineamiento y cercanía con el gobernador Axel Kicillof.