Interna en municipio de La Cámpora: funcionario presentó una denuncia penal por pintadas a favor de Cristina
El secretario de Seguridad de Lanús recurrió a la Justicia para investigar los grafitis con la leyenda "Cristina Libre" que aparecieron en distintos puntos del distrito.
La interna política en el municipio de Lanús sumó un nuevo y tenso capítulo institucional luego de que el secretario de Seguridad local, Sebastián Castillo, presentara una formal denuncia penal para que se investigue la proliferación de pintadas callejeras con la leyenda "Cristina Libre" y la firma de La Cámpora.
La presentación recayó en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5 de Avellaneda-Lanús, especializada en delitos contra las instituciones.
De acuerdo con el escrito judicial, los grafitis fueron registrados en diversos puntos y fechas del distrito, generando daños tanto en bienes públicos como privados.
El funcionario acompañó la denuncia con un relevamiento detallado de los hechos y solicitó que se profundice la investigación para identificar a los autores materiales y partícipes necesarios. Entre las medidas pedidas se incluye el análisis de cámaras de seguridad, registros fotográficos, fílmicos y testimonios que permitan esclarecer la logística utilizada.
Un cortocircuito político que expone al Ejecutivo comunal
El movimiento judicial no pasó desapercibido en el tablero político bonaerense, sobre todo por el trasfondo institucional que lo envuelve. El intendente de Lanús, Julián Álvarez, es uno de los principales referentes de La Cámpora a nivel territorial; sin embargo, en el último tiempo se ha mostrado políticamente distanciado de la conducción central de la agrupación debido a su alineamiento y cercanía con el gobernador Axel Kicillof.
Que un funcionario de alto rango de su propio gabinete impulse una denuncia penal de estas características contra pintadas firmadas por la fuerza kirchnerista deja al desnudo las profundas rispideces y disputas de poder que atraviesan la gestión municipal.
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