Padre de Pablo Grillo: "La causa tiene que condenar al cabo Guerrero y a los autores políticos"
En el Día del Fotógrafo, Fabián Grillo recorrió la zona donde atacaron a su hijo: "La cámara le salvó la vida", sostuvo.
Fabián Grillo, papá de Pablo, el joven fotoreportero que recibió el disparo de un proyectil de gas lacrimógeno en su cabeza y casi pierde la vida durante la marcha de los jubilados el 12 de marzo pasado, dio una entrevista a la periodista Micaela Pisechia de C5N. Allí explicó: "La cámara está rota, se abrió, pero está rota. Creemos que le salvó la vida. No se puede asegurar, pero es muy posible que haya sido así porque el proyectil primero le pega a la cámara... las imágenes son contundentes", reconoció Fabián en la recorrida sobre la calle Hipólito Yrigoyen. Allí hoy permanece la calle quemada, producto del sillón que estaba prendido fuego y en el cual Pablo se refugió antes de ser agredido.
Fabián Grillo tiene claro que "la ligó Pablo, pero el disparo fue una bala adoctrinadora para toda la sociedad. Parece que te están diciendo: 'No protestés, no mostrés...' Es una necesidad para el pueblo la de reclamar".
Desde el Gobierno mantuvieron la postura de criminalizar a Pablo y de desligarse de las propias responsabilidades, por lo que su padre comentó que "hasta el momento nadie de las fuerzas de seguridad ni del Gobierno se contactó con nosotros. Las únicas comunicaciones que tuvimos fueron elípticas, solo los comunicados de Gobierno en los que culparon a Pablo y dijeron una sarta de incoherencias".
Por eso, pensando en la futura resolución de la Justicia, Fabián deseó: "Espero que se condene al cabo que disparó y de ahí para arriba a todos los que pensaron en la represión".
Si bien la Justicia continúa recopilando material que permitan determinar posiciones y responsabilidades de los actores, desde la familia se apoyan con material audiovisual para demostrar que lo que ocurrió fue contundente: Pablo cayó sobre la calzada inconsciente y debió ser asistido y trasladado al hospital. Hasta el día de hoy no está recuperado y podría presentar secuelas de por vida.
