Padre de Pablo Grillo: "La causa tiene que condenar al cabo Guerrero y a los autores políticos"

Fabián Grillo, papá de Pablo, el joven fotoreportero que recibió el disparo de un proyectil de gas lacrimógeno en su cabeza y casi pierde la vida durante la marcha de los jubilados el 12 de marzo pasado, dio una entrevista a la periodista Micaela Pisechia de C5N. Allí explicó: "La cámara está rota, se abrió, pero está rota. Creemos que le salvó la vida. No se puede asegurar, pero es muy posible que haya sido así porque el proyectil primero le pega a la cámara... las imágenes son contundentes", reconoció Fabián en la recorrida sobre la calle Hipólito Yrigoyen. Allí hoy permanece la calle quemada, producto del sillón que estaba prendido fuego y en el cual Pablo se refugió antes de ser agredido.