Dolores Fonzi y otros actores, sin filtro contra el Gobierno: "Tengo la esperanza de que no dure tanto"

La opinión de Mercedes Morán y Luis Machín

Seguidamente, Mercedes Morán sumó al pensamiento de Dolores: "Me parece que, finalmente, la gente está tomando un poco de consciencia, de que hay cosas que no se las puede manejar como se están manejando". Y añadió: "A pesar de todo, el cine argentino sigue resistiendo con las mejores armas, que es el arte que tenemos para ofrecer".

Por su parte, Luis Machín aseguró que vive el presente del país "como la gran mayoría de los argentinos, la gran mayoría que ha decidido en los últimos días no seguir acompañando un proyecto de país que representa a muy poca gente".

"Lo digo con enorme preocupación, con un gran dolor, pero también con la consciencia de que los pueblos también recogen las banderas de las victorias anteriores y se dan cuenta cuando se equivocaron y yo creo que eso es lo que ha marcado los últimos días", continuó, al mismo tiempo que sostuvo no creer en la supuesta autocrítica del Gobierno.