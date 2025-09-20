Dolores Fonzi y otros actores, sin filtro contra el Gobierno: "Tengo la esperanza de que no dure tanto"
En el marco de la presentación de "Belén", la nueva película que dirige y protagoniza la actriz, las voces de los artistas se hicieron escuchar.
En el marco de la presentación de "Bélen", la nueva película que dirige y protagoniza, Dolores Fonzi se tomó unos minutos para conversar con Lautaro Maislin, de C5N, y se mostró agradecida por lo logrado al decir que "filmar en este contexto es un milagro", aunque también preocupada por la situación que viven el cine y la cultura gracias al gobierno de Javier Milei.
Ante las críticas de algunos sectores al feminismo y progresismo, la actriz y directora señaló: "Les conviene vapulear y separar, entonces cualquier cosa que digan del feminismo, de lo que quieran criticar, que critican a todo el mundo sin parar como el clásico vivo de quinto año del colegio, que es muy infantil la manera de denostar a los demás, existen estas películas que vienen a cerrarles la boca".
En relación al ataque de la gestión libertaria a las universidades, los discapacitados y el Hospital Garrahan, Fonzi indicó: "Me parece desesperante, me da mucha tristeza. Hago lo que puedo para acompañar esas luchas, también tengo la esperanza de que esto no dure tanto y, como siempre, los gobiernos pasan y los pueblos quedan".
Y sumó: "Tendremos que reorganizarnos, pensar bien las cosas, no sé, va a ser todo un bajón porque siempre vamos para adelante y después para atrás, pero confío en nosotros", dijo, en referencia a los argentinos.
La opinión de Mercedes Morán y Luis Machín
Seguidamente, Mercedes Morán sumó al pensamiento de Dolores: "Me parece que, finalmente, la gente está tomando un poco de consciencia, de que hay cosas que no se las puede manejar como se están manejando". Y añadió: "A pesar de todo, el cine argentino sigue resistiendo con las mejores armas, que es el arte que tenemos para ofrecer".
Por su parte, Luis Machín aseguró que vive el presente del país "como la gran mayoría de los argentinos, la gran mayoría que ha decidido en los últimos días no seguir acompañando un proyecto de país que representa a muy poca gente".
"Lo digo con enorme preocupación, con un gran dolor, pero también con la consciencia de que los pueblos también recogen las banderas de las victorias anteriores y se dan cuenta cuando se equivocaron y yo creo que eso es lo que ha marcado los últimos días", continuó, al mismo tiempo que sostuvo no creer en la supuesta autocrítica del Gobierno.
