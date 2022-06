Gremio de empleados del PAMI aclaró una fake news: "No es un ente estatal"

"Los trabajadores del PAMI no somos estatales, lo deja esclarecido no solo nuestro convenio colectivo de trabajo 697/05 E en su Artículo 3 (...) sino también la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que entre otros fallos resolvió" que esa obra social "'no integra los cuadros de la administración en ninguna de las estructuras utilizadas por la técnica administrativa para el desarrollo de su actividad, no pertenece a la administración central ni desconcentrada, ni tampoco es alguno de los entes que, en su conjunto, conforman la administración descentralizada'", dijo el sindicato a través de una solicitada.