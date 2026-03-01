Papelón: el Gobierno celebró la liberación de Nahuel Gallo ninguneando a la AFA y a Chiqui Tapia

image Pablo Quirno no mencionó a la AFA ni a Chiqui Tapia

El comunicado de Cancillería que omitió a la AFA

A través de su cuenta en la red social X, Pablo Quirno emitió un extenso texto institucional para confirmar formalmente que el Cabo Primero de la Gendarmería Nacional, que llevaba desaparecido desde el 8 de diciembre de 2024, "ha sido liberado y ya se encuentra fuera de la República Bolivariana de Venezuela".