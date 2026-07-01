Para Javier Milei, la Reforma Política es una "prioridad absoluta": en qué consiste

También contempla la quita de los espacios gratuitos obligatorios para propaganda política en radio y televisión abierta y busca incorporar restricciones para que las personas con condenas judiciales no puedan postularse a cargos públicos.

Javier Milei desengancha la tarifa social de la inflación y profundiza el ajuste sobre los más postergados

El presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, siguen descargando todo el peso de la motosierra libertaria sobre los sectores más postergados de la sociedad y ahora apuntan todos sus cañones contra los beneficiarios de la tarifa social del transporte público. Para ello resolvieron desenganchar desde este miércoles el cálculo de la tarifa social de la tarifa que pagan los usuarios y que se actualiza al ritmo de la inflación y a partir de ahora se calculará sobre la base de una "tarifa de referencia" que calculará de manera unilateral la Secretaría de Transporte.

De esta manera, y siguiendo el ejemplo del bono a jubilados (que permanece congelado desde hace 28 meses en 70 mil pesos lo que permitió licuar su peso sobre las cuentas públicas en detrimento de los jubilados) el gobierno podrá mantener sin actualizar de manera automática la "tarifa de referencia" e ir así licuando el beneficio.

Así quedó plasmado en la Resolución 40/2026 publicada este miércoles en el Boletín Oficial con la firma del Secretario de Transporte de la Nación, Mariano Ignacio Plencovich, que funciona bajo la órbita de Caputo.

De esta manera, aunque el descuento para los beneficiarios de la "tarifa social" seguirá siendo del 55%, dicho descuento dejará de aplicarse sobre la tarifa real que pagan los usuarios y se calculará sobre la "tarifa de referencia" que definirá la Casa Rosada y que podrá mantener congelada tal como hace con el bono a los jubilados.

Hasta ahora la tarifa de los colectivos y trenes de jurisdicción nacional se actualizaban de manera automática siguiendo la inflación más un 2%. La tarifa social seguía, mes a mes, estos aumentos. Ahora el gobierno libertario la desengancha de esta evolución y podrá congelar la "tarifa de referencia" y así licuar, mes a mes, el beneficio.

Entre los considerandos de la medida, el gobierno libertario advirtió que "la frecuencia y heterogeneidad de las actualizaciones tarifarias dificultan la previsión de los recursos destinados al financiamiento del beneficio y generan variaciones automáticas en el reconocimiento del atributo social que no responden a decisiones adoptadas por la autoridad nacional competente para su administración".

En ese sentido dispuso que en julio para los servicios de trenes y colectivos de jurisdicción nacional se tomarán como base los cuadros tarifarios vigentes al 30 de junio de 2026. Es decir, ya dejó afuera la suba del 4,1% que comenzó a aplicarse desde hoy sobre las tarifas de colectivos y trenes de jurisdicción nacional y el Estado ya comenzó a dejar de calcular el beneficio sobre el valor vigente del boleto en cada jurisdicción. El beneficio se está calculando, desde hoy, sobre la base de una tarifa atrasada, es decir que el descuentos del 55% es menor en términos reales a los que se aplicaban en junio y ya comenzaron a licuar el impacto de la tarifa social en los presupuestos familiares.