Javier Milei se convirtió en el primer presidente argentino en celebrar la independencia de Estados Unidos
El acto se realizó en la residencia del embajador y contó con la presencia de Karina. Milei es el primer presidente argentino en festejar esta fecha.
El presidente Javier Milei asistió esta noche a la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires para participar de la celebración anticipada por el 250° aniversario de la independencia de Estados Unidos, cuya fecha oficial es el 4 de julio.
El mandatario arribó a la residencia del embajador Peter Lamelas, encargado de recibir a los invitados, donde se entonaron los himnos de ambos países, hubo palabras alusivas del diplomático y se sumó un espectáculo de música en vivo.
Con este gesto, Milei se convirtió en el primer mandatario argentino en asistir a una celebración de este tipo. La comitiva oficial estuvo integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el diputado provincial, Agustín Romo; y el secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo.
En el transcurso de la ceremonia se emitió un mensaje institucional de Donald Trump con motivo de la fecha, sin ningún tipo de alusión específica a la Argentina.
La llamativa presencia de Adorni en la jura de Santilli como nuevo jefe de Gabinete
n la tarde de este martes, Javier Milei tomó juramento a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, tras la inevitable renuncia de Manuel Adorni, quien se encuentra siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito, tras varias inconsistencias en la presentación de su declaración jurada.
La ceremonia tuvo lugar en la Casa Rosada y contó con una amplia convocatoria: asistieron los ministros del gabinete, referentes de todas las líneas del oficialismo, 13 mandatarios provinciales y el propio Manuel Adorni. En su despedida, el funcionario saliente se fundió en afectuosos abrazos con los integrantes de la gestión Milei, un gesto que contrastó notablemente con la total indiferencia hacia Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario y una de sus detractoras más implacables, a quien evitó saludar.
Lo cierto es que su llamativa presencia fue leída por muchos como un intento de demostrar que reina la paz entre él y el resto de los integrantes del Gobierno, pese al escándalo que dejó en el ojo de la tormenta a la administración libertaria. Sin embargo, hay funcionarios con los que las cosas no terminaron nada bien: uno de los casos es Bullrich, ya mencionada anteriormente, dado que fue la senadora quien puso su granito de arena para exponer aún más la necesidad de que Adorni dé un paso al costado.
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