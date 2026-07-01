Javier Milei desengancha la tarifa social de la inflación y profundiza el ajuste sobre los más postergados

Javier Milei junto a Luis Caputo.

Entre los considerandos de la medida, el gobierno libertario advirtió que "la frecuencia y heterogeneidad de las actualizaciones tarifarias dificultan la previsión de los recursos destinados al financiamiento del beneficio y generan variaciones automáticas en el reconocimiento del atributo social que no responden a decisiones adoptadas por la autoridad nacional competente para su administración".

En ese sentido dispuso que en julio para los servicios de trenes y colectivos de jurisdicción nacional se tomarán como base los cuadros tarifarios vigentes al 30 de junio de 2026. Es decir, ya dejó afuera la suba del 4,1% que comenzó a aplicarse desde hoy sobre las tarifas de colectivos y trenes de jurisdicción nacional y el Estado ya comenzó a dejar de calcular el beneficio sobre el valor vigente del boleto en cada jurisdicción. El beneficio se está calculando, desde hoy, sobre la base de una tarifa atrasada, es decir que el descuentos del 55% es menor en términos reales a los que se aplicaban en junio y ya comenzaron a licuar el impacto de la tarifa social en los presupuestos familiares.

NOTA EN DESARROLLO

Resolución 40/2026: