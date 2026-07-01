El Gobierno dispuso nuevas subas en las tarifas de luz y gas y prorrogó beneficios para morigerar el impacto
En junio la canasta de servicios públicos subió 10,1% y el aumento en lo que va de la gestión de Milei cuadruplica la inflación registrada en ese período.
El gobierno de Javier Milei dispuso este miércoles nuevas subas en las tarifas de luz y gas y aplicó así un nuevo sablazo a los presupuestos de las familias. A la par, para intentar morigerar el impacto del nuevo tarifazo justo en que el uso de la energía, particularmente del gas, sube por las bajas temperaturas, el gobierno libertario prorrogó la bonificación extraordinaria del 25% sobre el consumo de gas para los pocos hogares que quedaron incluidos el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).
Así el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) dispuso que en el caso de las tarifas de luz los ajustes alcanzan tanto a usuarios residenciales con y sin subsidio como a otras categorías de consumo y, para el cálculo, el organismo toma en cuenta la evolución del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En el mes de referencia, ambos índices arrojaron variaciones de 2,51% y 2,15%, lo que derivó en un ajuste del componente de distribución del 2,39% para las dos empresas como punto de partida.
Edenor registró un incremento que elevó su ajuste total del Costo Propio de Distribución (CPD) al 2,95%; mientas que Edesur subió su CDP un 2,76%. Los usuarios residenciales con subsidio verán reflejado en su boleta el monto correspondiente bajo el rótulo “Subsidio Estado Nacional”.
Para hogares que reciben mantienen el subsidio del Estado, la tarifa de julio mantiene el subsidio que cubre únicamente los primeros 300 kWh consumidos cada mes y el excedente se factura a precio pleno.
En el caso del gas, el ENReGE aprobó también los nuevos cuadros tarifarios para las distribuidoras de gas con aumentos que irán a la par de las bonificaciones extraordinarias para los usuarios con subsidios focalizados.
En paralelo, la Secretaría de Energía prorrogó la bonificación extraordinaria del 25% sobre el consumo de gas para los hogares beneficiarios del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), “a fin de asegurar la gradualidad de la reestructuración del régimen de subsidios energéticos y la previsibilidad de los montos de facturación de los servicios”, argumentaron en el texto.
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