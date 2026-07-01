El Gobierno dispuso nuevas subas en las tarifas de luz y gas y prorrogó beneficios para morigerar el impacto

Así el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) dispuso que en el caso de las tarifas de luz los ajustes alcanzan tanto a usuarios residenciales con y sin subsidio como a otras categorías de consumo y, para el cálculo, el organismo toma en cuenta la evolución del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En el mes de referencia, ambos índices arrojaron variaciones de 2,51% y 2,15%, lo que derivó en un ajuste del componente de distribución del 2,39% para las dos empresas como punto de partida.