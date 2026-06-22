La canasta de servicios públicos se disparó 10,1% sólo en junio y la suba cuadruplica la inflación desde 2023

El aumento del 10,1% mensual en la canasta de servicios responde a la combinación de incrementos tarifarios en todos los servicios y la mayor demanda energética estacional de cara al invierno. El componente más relevante es el gas. El desglose de los servicios es el siguiente:

En junio el cargo fijo de gas subió 4,4% y el variable 2,2%. A esto se suma el efecto de la estacionalidad en el consumo que comienza a transitar el pico de consumo del invierno en junio. La combinación de ambos factores arroja un aumento de la factura del 23,4%.

En tanto la energía eléctrica, al igual que en el gas, experimenta una fuerte suba de consumo conforme se comienza a transitar el pico de invierno. Esto se combina con aumentos tarifarios del 4,7% en el cargo fijo y 1,6% en el variable para usuarios sin subsidio. El resultado es un incremento del gasto del 14,8% respecto de mayo.

Las líneas de colectivos de la Ciudad de Buenos Aires aumentan 4,6% (IPC de abril 2,6% más 2% por regla indexatoria). Las líneas interjurisdiccionales, que habían subido 7,7% en abril, volvieron a tener un incremento del 7,1% en junio. El gasto total de las familias en transporte sube 5,7% respecto del mes anterior.

Grafico 2

En las tarifas de agua confluyen tres factores: ajuste, un día menos de consumo (junio tiene 30 días), un cambio en el componente variable del 3,5% y el nuevo tope de incremento mensual del 3% vigente desde mayo (era 4% hasta abril). Con esto, el gasto en este servicio aumentó 0,2% respecto de mayo.

Así, según el informe del IIEP, desde diciembre de 2023 hasta el mes de junio de 2026 la canasta de servicios públicos del AMBA se incrementó 919% mientras que se estima que el nivel general de precios lo hizo en 236%.

Con respecto de junio 2025 (interanual), el costo de la canasta total se incrementó 20 puntos porcentuales por encima del índice general de precios de ese mismo periodo. La canasta aumentó 54% mientras el IPC se observa un incremento del 34%.

Grafcio 3

En la desagregación por servicio el incremento interanual más importante se observa en la factura de transporte con un aumento del 75% respecto a junio de 2025, por encima del IPC estimado. Por otra parte, el gasto en agua, energía eléctrica y gas natural aumentaron 48%, 43% y 37% respectivamente en términos interanuales.}

En ese marco, el gasto en transporte aportó por sí solo 27 puntos porcentuales de los 54 totales del incremento interanual mientras que el gasto en agua, gas y energía eléctrica aportaron 8, 9 y 10 puntos porcentuales cada uno.

Servicios por las nubes

Según el IIEP, en los hogares del AMBA se pagan tarifas de servicios públicos que, en promedio, cubren el 58% de los costos y, por lo tanto, el Estado se hace cargo del 42% restante. En junio es que se incluye una bonificación extra del 25% en el precio mayorista del gas y del 10% en el precio mayorista de la energía eléctrica (solo por el componente "precio" y son complementarios a la bonificación ya otorgada por el nuevo esquema SEF).

Grafico 4

La brecha entre el costo técnico del boleto de colectivo y la tarifa que paga el usuario en la Ciudad de Buenos Aires es del 155%: el IIEP calcula el costo técnico en $2.014 por pasajero, frente a los $788 que abona el usuario en CABA.

La canasta de servicios públicos del AMBA de junio representa el 15% del salario promedio registrado estimado de junio ($1.919.353) o bien, con un salario alcanza para comprar 6,8 canastas de servicios públicos (vs 8 en junio de 2025). A su vez, el peso del gasto en transporte explica el 41% de la canasta y se presenta como el gasto de mayor consideración sobre los ingresos del hogar.

Informe completo:

INFORME-IIEP-JUNIO-2026