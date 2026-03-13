Para ratificarle su apoyo, Javier Milei lleva a Manuel Adorni a Córdoba

Como principales figuras del oficialismo, los convocados serán los encargados de definir la agenda parlamentaria para el resto del mes y el comienzo del siguiente, así como una estrategia para disipar las sospechas que pesan sobre Adorni, hoy en el centro de la tormenta mediática y política.

Como se sabe, una nueva ley de financiamiento universitario se encuentra entre las prioridades del oficialismo, además de paquetes de “reformas estructurales” a las que Milei quiere dar forma y contenido en los próximos meses.