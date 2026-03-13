Para ratificarle su apoyo, Javier Milei lleva a Manuel Adorni a Córdoba
El Presidente tiene prevista una disertación en la Bolsa de Comercio de Córdoba para el próximo lunes, adonde concurrirá acompañado por el jefe de Gabinete.
A su regreso de Madrid, donde participó de un foro económico anarcocapitalista, Javier Milei retomará su agenda local para visitar Córdoba, acompañado por el cuestionado Manuel Adorni, a quien referentes libertarios no dejan de prestar el debido respaldo.
Según se sabe, el Presidente disertará el lunes a las 16 en la Bolsa de Comercio de la capital de la provincia mediterránea, y allí estará su jefe de Gabinete, quien por estas horas es duramente cuestionado al protagonizar hechos propios de la vilipendiada “casta”, como utilizar el avión presidencial para viajar a Nueva York junto con su esposa.
En la Bolsa cordobesa también hablarán Manuel Tagle, presidente de la institución anfitriona, y el economista Guido Sandleris, titular de la Fundación Ecosur y expresidente del Banco Central (reemplazando en 2018 a Luis ‘Toto’ Caputo).
Adorni: figura central de la próxima reunión de la “mesa chica” libertaria
Además, Manuel Adorni también estará en la reunión de la mesa política o “mesa chica” del Gobierno, que se desarrollará el martes próximo desde las 11 y será encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, también conocida como “el Jefe”.
En Casa Rosada también se darán cita el otrora todopoderoso asesor Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.
Como principales figuras del oficialismo, los convocados serán los encargados de definir la agenda parlamentaria para el resto del mes y el comienzo del siguiente, así como una estrategia para disipar las sospechas que pesan sobre Adorni, hoy en el centro de la tormenta mediática y política.
Como se sabe, una nueva ley de financiamiento universitario se encuentra entre las prioridades del oficialismo, además de paquetes de “reformas estructurales” a las que Milei quiere dar forma y contenido en los próximos meses.
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