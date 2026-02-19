MinutoUno

Paro general: cuáles son los cortes de calle y desvíos de tránsito en la zona del Congreso

Política

Por la manifestación de este jueves en medio del paro general, las fuerzas de seguridad desplegaron un fuerte vallado. Conocé por dónde evitar circular.

Paro general en la Ciudad de Buenos Aires contra la Reforma Laboral

Paro general en la Ciudad de Buenos Aires contra la Reforma Laboral

El paro general y la movilización hacia el Congreso Nacional contra la reforma laboral ya generan importantes complicaciones en el tránsito del centro porteño. A raíz de las protestas, las fuerzas de seguridad implementaron un operativo que incluye un estricto vallado policial, lo que genera cortes totales en las calles y avenidas aledañas al palacio legislativo.

image
Cortes por la movilizaci&oacute;n contra la Reforma Laboral en medio del paro general

Cortes por la movilización contra la Reforma Laboral en medio del paro general

Paro general: los desvíos de tránsito confirmados

IMPORTANTE: Paro general de la CGT: todos los servicios que no funcionarán este 19 de febrero, uno por uno

Para evitar mayores embotellamientos y organizar la circulación de los vehículos que transitan por la zona, las autoridades viales dispusieron los siguientes desvíos:

  • Avenida Rivadavia y Avenida Entre Ríos.

  • Avenida Hipólito Yrigoyen y Avenida Entre Ríos.

  • Avenida Entre Ríos y Alsina.

Se recomienda a los conductores evitar la zona de influencia de la manifestación y optar por vías alternativas para ingresar o salir del microcentro.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas