Paro general de la CGT: todos los servicios que no funcionarán este 19 de febrero, uno por uno

Trenes

La paralización del servicio ferroviario será absoluta. Los gremios Unión Ferroviaria y La Fraternidad comunicaron la suspensión total de las operaciones en las líneas metropolitanas (Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín, Belgrano Sur) y en todos los ramales interurbanos.

Subtes y Premetro

En la Ciudad de Buenos Aires, los usuarios no contarán con el servicio subterráneo. La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) confirmó un cese total de actividades entre las 00:00 y las 24:00 horas del jueves.

Vuelos y Aeropuertos

El tráfico aéreo se verá severamente afectado. Los gremios del sector, nucleados en la Asociación de Personal Aeronáutico y la CATT, anunciaron la suspensión de vuelos nacionales e internacionales durante las 24 horas de la huelga, lo que también impactará en la logística de cargas.

Bancos

Las sucursales bancarias de todo el país, tanto públicas como privadas, permanecerán cerradas sin atención presencial (incluyendo cobro de cheques y trámites cambiarios) debido a la adhesión total de la Asociación Bancaria que lidera Sergio Palazzo.

Aclaración: El homebanking, las aplicaciones y billeteras virtuales funcionarán con normalidad para transferencias y pagos de servicios.

Advertencia: Podría registrarse faltante de efectivo en los cajeros automáticos debido a que el transporte de caudales —a cargo del gremio de Camioneros— también está de paro.

Recolección de basura

En la Ciudad de Buenos Aires no habrá servicio de recolección de residuos domiciliarios. El Gobierno porteño solicitó a los vecinos no sacar la basura a la calle hasta la noche del jueves, cuando se retomará el cronograma habitual.

Administración pública y escuelas

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro y se movilizará al Congreso. Como respuesta, el Gobierno nacional advirtió que descontará el día a los empleados estatales que adhieran a la huelga. Por su parte, el dictado de clases se verá afectado por la adhesión de los gremios docentes CTERA y CONADU.

Otros rubros afectados