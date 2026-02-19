Paro general de la CGT: todos los servicios que no funcionarán este 19 de febrero, uno por uno
El paro general 24 horas en rechazo a la reforma laboral paralizará al país. Qué pasará con los colectivos, trenes, subtes, bancos y vuelos durante este jueves.
La Confederación General del Trabajo (CGT) lleva adelante este jueves 19 de febrero un paro general de 24 horas en repudio al proyecto de reforma laboral que se debate en la Cámara de Diputados. El abanico de gremios adheridos es tan amplio que garantiza una parálisis casi total de las actividades cotidianas y la interrupción de los principales servicios.
A pesar de que el Gobierno adelantó que quitaría el polémico artículo 44 del proyecto (el cual reducía el pago de salarios en determinados casos), la central obrera decidió mantener vigente la medida de fuerza.
A continuación, el detalle de todos los servicios afectados:
IMPORTANTE: minutouno.com presenta la aplicación para saber al instante qué colectivos funcionan durante el paro general
Colectivos
El servicio de transporte automotor de pasajeros, tanto urbano como de larga distancia, no funcionará en todo el país durante toda la jornada. La Unión Tranviarios Automotor (UTA), liderada por Roberto Fernández, ratificó su acompañamiento orgánico a la decisión de la CGT.
Trenes
La paralización del servicio ferroviario será absoluta. Los gremios Unión Ferroviaria y La Fraternidad comunicaron la suspensión total de las operaciones en las líneas metropolitanas (Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín, Belgrano Sur) y en todos los ramales interurbanos.
Subtes y Premetro
En la Ciudad de Buenos Aires, los usuarios no contarán con el servicio subterráneo. La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) confirmó un cese total de actividades entre las 00:00 y las 24:00 horas del jueves.
Vuelos y Aeropuertos
El tráfico aéreo se verá severamente afectado. Los gremios del sector, nucleados en la Asociación de Personal Aeronáutico y la CATT, anunciaron la suspensión de vuelos nacionales e internacionales durante las 24 horas de la huelga, lo que también impactará en la logística de cargas.
Bancos
Las sucursales bancarias de todo el país, tanto públicas como privadas, permanecerán cerradas sin atención presencial (incluyendo cobro de cheques y trámites cambiarios) debido a la adhesión total de la Asociación Bancaria que lidera Sergio Palazzo.
-
Aclaración: El homebanking, las aplicaciones y billeteras virtuales funcionarán con normalidad para transferencias y pagos de servicios.
Advertencia: Podría registrarse faltante de efectivo en los cajeros automáticos debido a que el transporte de caudales —a cargo del gremio de Camioneros— también está de paro.
Recolección de basura
En la Ciudad de Buenos Aires no habrá servicio de recolección de residuos domiciliarios. El Gobierno porteño solicitó a los vecinos no sacar la basura a la calle hasta la noche del jueves, cuando se retomará el cronograma habitual.
Administración pública y escuelas
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro y se movilizará al Congreso. Como respuesta, el Gobierno nacional advirtió que descontará el día a los empleados estatales que adhieran a la huelga. Por su parte, el dictado de clases se verá afectado por la adhesión de los gremios docentes CTERA y CONADU.
Otros rubros afectados
-
Taxis, remises y estaciones de servicio: Adhieren a la medida convocados por la UGATT que lidera Omar Maturano.
Actividad marítima y fluvial: El Sindicato de Conductores Navales (SICONARA) lleva adelante una huelga de 48 horas.
Industria Alimenticia: CASIA también confirmó el cese de tareas para la jornada.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario