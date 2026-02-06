Patricia Bullrich confesó que compra ropa por Amazon: "Linda y barata"

Días atrás fue Caputo quien abrió esta nueva polémica al celebrar, también con Majul, que nunca en su vida había comprado ropa en la Argentina porque “es un robo”.

El funcionario explicó que, durante años, quienes tenían la posibilidad de salir del país preferían comprar ropa en el exterior por la conveniencia de los precios. “Los que tenían posibilidad de viajar o algo, adquirían prendas afuera”, recordó.

luis caputo

Y redobló la apuesta al mostrar que vestía un saco de la firma española Massimo Dutti. “Es una casa relativamente buena y barata”, aseguró. Caputo comentó que lo compró en Estados Unidos hace más de 15 años y que “ya no se acuerda” cuánto lo pagó.

Según el sitio oficial de la marca, un traje oscila entre 337 y 470 dólares y los sacos solos van desde 199 hasta 299 dólares.

La provocación de Caputo provocó una airada respuesta de la industria local que le reclamó la baja de impuestos para poder competir en igualdad de condiciones. En tanto, el presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), Claudio Drescher, expresó su “tristeza” y su sorpresa por los comentarios sobre el sector y por el hecho de que un funcionario de alto rango hablara de adquirir prendas en el extranjero con términos como si fuera una crítica implícita al mercado local.