Patricia Bullrich dijo que el nuevo IPC se aplicará "cuando haya una inflación llegando al cero"
En el Gobierno existe preocupación a raíz de que la inflación puede iniciar un ciclo de ascenso durante los próximos meses, que la nueva metodología para calcularla, como quería Marco Lavagna, haría evidente. La senador lo dejó muy claro.
Patricia Bullrich reconoció que el Gobierno decidió no aplicar la nueva fórmula para medir el índice de precios al consumidor (IPC) porque la inflación no se ha desacelerado todo lo que pretende la gestión libertaria; incluso, porque puede acelerarse en los próximos meses, como ya advirtió el Banco Central.
La senadora nacional dijo que cualquier cambio metodológico en el actual contexto podría haber despertado sospechas sobre la veracidad de los datos oficiales, cuando en realidad ocurrió exactamente lo contrario.
En efecto, la renuncia de Marco Lavagna al Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en tanto principal impulsor el cambio metodológico para medir la inflación mensual, desató todo tipo de especulaciones y hasta repercutió en los mercados.
Pero para Bullrich, el ahora exfuncionario “podría no haber renunciado, podría haber comprendido y no enamorarse de su propia cosa”; es decir, de aplicar un método más realista para medir el consumo de los argentinos.
En declaraciones televisivas, la senadora libertaria indicó, contradictoriamente, que en el oficialismo “estábamos convencidos que la inflación iba a dar a la baja y en consecuencia íbamos a tener una crítica fuerte si la cambiábamos”.
“Cambiar la fórmula es algo que siempre se va a pensar que lo que se quiere cambiar es el número de la inflación… Dejar la fórmula es seguir una continuidad”, tragó de explicar en términos casi absurdos.
La exministra de Seguridad señaló que “el error es no haber tomado la decisión previamente y haber dicho que cuando tengamos una inflación casi inexistente, para que no haya ningún tipo de especulación”, reconociendo que “ahora se decidió cuándo se va a publicar la nueva fórmula: cuando haya una inflación llegando al uno, al cero, cuando esté muy baja”.
Finalmente, dijo que la nueva metodología para medir el IPC “no se desestimó” porque “siempre hay cambios de consumo”, pero -como se vio- le puso fecha indefinida a su aplicación. Mientras tanto, en el Indec “quedó es el mejor equipo estadístico de la Argentina”, aseveró.
