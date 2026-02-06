Patricia Bullrich dijo que el nuevo IPC se aplicará "cuando haya una inflación llegando al cero"

“Cambiar la fórmula es algo que siempre se va a pensar que lo que se quiere cambiar es el número de la inflación… Dejar la fórmula es seguir una continuidad”, tragó de explicar en términos casi absurdos.

La exministra de Seguridad señaló que “el error es no haber tomado la decisión previamente y haber dicho que cuando tengamos una inflación casi inexistente, para que no haya ningún tipo de especulación”, reconociendo que “ahora se decidió cuándo se va a publicar la nueva fórmula: cuando haya una inflación llegando al uno, al cero, cuando esté muy baja”.

Finalmente, dijo que la nueva metodología para medir el IPC “no se desestimó” porque “siempre hay cambios de consumo”, pero -como se vio- le puso fecha indefinida a su aplicación. Mientras tanto, en el Indec “quedó es el mejor equipo estadístico de la Argentina”, aseveró.