Doble vara: Patricia Bullrich se complicó al explicar por qué no se aplicó su protocolo con venezolanos
La exministra de Seguridad acuñó su propio protocolo para reprimir marchas populares, pero parece que sólo se usa contra jubilados y pensionados cada miércoles.
Patricia Bullrich participó esta semana de la manifestación de venezolanos en el Obelisco para celebrar la captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno de los Estados Unidos. La senadora libertaria incluso pronunció un discurso en el que resaltó que el sábado pasado "fue un día histórico para la libertad y para la democracia", y dejó a un lado su protocolo anti piquetes.
La jornada del sábado 3 de enero fue intensa a nivel mundial con las imágenes del operativo militar que Donald Trump ordenó desde la Casa Blanca para capturar y detener a Nicolás Maduro y a su mujer, Cilia Flores de Maduro, por cargos vinculados al narcotráfico. Alrededor de 8 millones de venezolanos respiraron aliviados por primera vez en 26 años al ver al sucesor de Hugo Chávez esposado, y lo festejaron en la calle.
Así fue como la colectividad venezolana en Buenos Aires terminó colmando las inmediaciones del Obelisco, que se tiñó con los colores de la bandera de Venezuela en la noche del tercer día del año.
Vestida con ropa sobria y con un tono libre de estridencias, Patricia Bullrich hizo referencia en su discurso de ese mismo día a quienes "lucharon y luchan en el mundo y en Venezuela por una Venezuela libre".
Este martes la líder de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado afirmó que la ausencia del personal de la Policía Federal, Gendarmería y otras fuerzas de seguridad en la manifestación improvisada se debió a que no se invadieron las calles, sólo las veredas. Al menos eso dijo en declaraciones al programa "De Acá en Más", por Urbana Play.
"No había ni una persona en la calle. Estaban todos arriba de la plaza. La noche anterior yo no estaba en la Ciudad de Buenos Aires, no vi la manifestación", aseguró la senadora en referencia a la manifestación espontánea de venezolanos en el Obelisco.
El el protocolo anti piquetes "estaba a cargo de la Ciudad de Buenos Aires, no sé qué pasó", convino Patricia Bullrich, quien le dejó en diciembre pasado su puesto al frente de la cartera nacional de Seguridad a su segunda, Alejandra Monteoliva.
