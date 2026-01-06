Doble vara: Patricia Bullrich se complicó al explicar por qué no se aplicó su protocolo con venezolanos

"No había ni una persona en la calle. Estaban todos arriba de la plaza. La noche anterior yo no estaba en la Ciudad de Buenos Aires, no vi la manifestación", aseguró la senadora en referencia a la manifestación espontánea de venezolanos en el Obelisco.

El el protocolo anti piquetes "estaba a cargo de la Ciudad de Buenos Aires, no sé qué pasó", convino Patricia Bullrich, quien le dejó en diciembre pasado su puesto al frente de la cartera nacional de Seguridad a su segunda, Alejandra Monteoliva.