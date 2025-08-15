Patricia Bullrich será candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires
La ministra de Seguridad busca trasladar su ofensiva política al Congreso, alineada con el discurso presidencial y con eje en el combate contra el kirchnerismo.
Patricia Bullrich confirmó este viernes que competirá por una banca en el Senado representando a la Ciudad de Buenos Aires. En un mensaje difundido en sus redes sociales, explicó que su objetivo es “seguir peleando por un país próspero, libre y ordenado”, llevando al plano legislativo las transformaciones impulsadas por el gobierno de Javier Milei.
“Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la próxima batalla está en el Senado. Allí voy a liderar los cambios que el país necesita y que dependen del Congreso, para proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora”, afirmó la funcionaria, en una publicación en su cuenta de X.
El anuncio se enmarca en la estrategia electoral de La Libertad Avanza (LLA), que busca reforzar su presencia legislativa y consolidar la agenda oficialista. Bullrich adoptó un tono combativo, repitiendo el eslogan “kirchnerismo Nunca Más” y convocando a “dejar atrás a quienes nos hundieron en el desorden, la delincuencia y la pobreza”.
Además, cargó contra la oposición, a la que acusó de intentar deshacer las reformas en curso para recuperar el poder: “Esos inútiles y corruptos quieren destruir todo para volver al poder. No les importa la gente ni el país. Pero no vamos a dejar que se lleven puesto todo el trabajo hecho”.
La ministra enfatizó que su desembarco en el Senado será clave para garantizar que las leyes y proyectos en marcha tengan respaldo político suficiente y no sean frenados en la Cámara Alta. “Es momento de decidir: construimos futuro o volvemos al fracaso”, concluyó, reforzando el mensaje de que la disputa electoral definirá el rumbo del país.
Su postulación llega en un momento en el que Milei busca intensificar la campaña en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires, con discursos centrados en la lucha contra la inseguridad, la eliminación de privilegios políticos y el rechazo a las gestiones kirchneristas. Para Bullrich, el Senado se convierte ahora en un nuevo campo de batalla.
