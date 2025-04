Patricia Bullrich negó que Javier Milei haya avalado la autodeterminación de los kelpers

Tras la polémica que causó el discurso del presidente Javier Milei, miércoles durante el acto por Malvinas que encabezó en la Plaza San Martín de Retiro, cuando dijo que esperaba que los isleños “prefieran ser argentinos” sin usar “la disuasión o el convencimiento para lograrlo”, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió a respaldar al mandatario y dijo que esto no implica un giro en la política exterior que busque reconocer la autodeterminación de los habitantes de Malvinas.“No tuvo que ver con un concepto de autodeterminación o no", dijo.