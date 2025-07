Patricia Bullrich redobla sus críticas a Victoria Villarruel: "Tiene que elegir de qué lado está"

“La vicepresidenta tenía que haberse puesto a la cabeza de decir: ‘No voy a estar frente a una sesión que no es correcta, no es legal, no es legítima, porque no estaba convocada’”, disparó Bullrich. Y fue más allá con una frase cargada de tensión política interna: “Que se ponga del lado de la gente, no de los senadores kirchneristas que querían ver al presidente subiéndose a un helicóptero”.

Embed "Que se ponga del lado de la gente, no de los senadores kirchneristas"



Patricia #Bullrich volvió a apuntar contra Victoria #Villarruel, dijo que "debería haberse puesto a la cabeza y decir que no iba a estar frente a una sesión que no es legal" y concluyó: "Es simple". pic.twitter.com/Vx5YyPBH2V — Noticiasdel6.com (@noticiasdel6) July 11, 2025

El reproche se da en el marco del fuerte malestar del presidente Javier Milei y su entorno por lo ocurrido en la Cámara Alta. Allí, con mayoría simple y sin el respaldo de los dos tercios, se aprobaron proyectos que mejoran el haber jubilatorio, reactivan la moratoria previsional y establecen la emergencia en discapacidad. El Gobierno ya anticipó que los vetará y, en caso de que el Congreso insista, judicializará su implementación.

Bullrich también se refirió al impacto económico que estas medidas podrían tener, en sintonía con el argumento central del Ejecutivo: “Si imprimimos de nuevo billetes, toda la plata que le va a entrar a alguien por este bolsillo, se le va a ir por este. Basta de hacer lo que se hizo durante años y salió mal”.

La excandidata presidencial de Juntos por el Cambio ya había cuestionado a Villarruel en ocasiones anteriores, y sus palabras vuelven a dejar expuesta la fractura interna que atraviesa al oficialismo en el manejo del Congreso. Mientras Milei insiste en resistir lo aprobado en el Senado, su ministra de Seguridad no duda en señalar a la vicepresidenta como parte del problema.