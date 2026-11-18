Patricia Bullrich pidió "cambios económicos" y "refuerzos en cada familia" para que "el proyecto reelija"
La senadora anarcocapitalista respaldó el rumbo del Gobierno pero advirtió que los cambios macroeconómicos todavía necesitan traducirse en mejoras concretas para los sectores productivos.
Patricia Bullrich volvió a respaldar la orientación económica del Gobierno Nacional, pero sostuvo que la actual etapa de gestión requiere medidas adicionales que permitan que la recuperación llegue con mayor claridad al bolsillo de los argentinos.
La senadora nacional consideró que el proceso de transformación impulsado por el oficialismo avanza en la dirección adecuada, aunque reconoció que una parte importante de la sociedad todavía no percibe plenamente sus presuntos beneficios.
Según planteó, el desafío de los próximos meses, de cara a las elecciones presidenciales del año próximo, será lograr que las mejoras de la economía se reflejen en la vida cotidiana de las familias.
En ese sentido, pidió “cambios económicos” que impliquen “refuerzos en cada familia” que hoy sufre las consecuencias del brutal ajuste que su Gobierno viene implementando desde la asunción de Javier Milei.
Se refirió así a quienes dependen de un salario, administran pequeños comercios o desarrollan actividades productivas ligadas a la industria y la construcción, sacudidos por el deterioro del poder adquisitivo de los sueldos y la brutal caída del consumo popular.
En ese sentido, Bullrich sostuvo que el oficialismo necesita generar un nuevo impulso para consolidar el proceso económico y fortalecer el acompañamiento social al proyecto político encabezado por Milei, recalcando en “lograr que el proyecto reelija”, más allá de las ambiciones reeleccionistas del propio Presidente.
La legisladora remarcó que los cambios implementados durante los últimos años modificaron profundamente distintos aspectos de la economía y consideró que ahora es necesario que esos avances sean percibidos de manera más tangible por la ciudadanía.
Bullrich afirmó que el desempeño electoral del oficialismo en 2027 dependerá en gran medida de cómo evalúen los votantes su situación económica personal y la marcha de sus actividades laborales o empresariales, insistiendo en que los resultados de las políticas aplicadas deben sentirse en el ciudadano común.
Para la senadora, la continuidad del rumbo no está en discusión, pero el desafío, sostuvo, pasa por convertir los indicadores macroeconómicos favorables en beneficios concretos que alcancen a trabajadores, emprendedores y empresas, reforzando así las expectativas sobre el futuro de la economía argentina.
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