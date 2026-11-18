En ese sentido, Bullrich sostuvo que el oficialismo necesita generar un nuevo impulso para consolidar el proceso económico y fortalecer el acompañamiento social al proyecto político encabezado por Milei, recalcando en “lograr que el proyecto reelija”, más allá de las ambiciones reeleccionistas del propio Presidente.

La legisladora remarcó que los cambios implementados durante los últimos años modificaron profundamente distintos aspectos de la economía y consideró que ahora es necesario que esos avances sean percibidos de manera más tangible por la ciudadanía.

Bullrich afirmó que el desempeño electoral del oficialismo en 2027 dependerá en gran medida de cómo evalúen los votantes su situación económica personal y la marcha de sus actividades laborales o empresariales, insistiendo en que los resultados de las políticas aplicadas deben sentirse en el ciudadano común.

Para la senadora, la continuidad del rumbo no está en discusión, pero el desafío, sostuvo, pasa por convertir los indicadores macroeconómicos favorables en beneficios concretos que alcancen a trabajadores, emprendedores y empresas, reforzando así las expectativas sobre el futuro de la economía argentina.