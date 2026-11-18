"Acá ante el texto de reforma electoral tenemos un problema político, que es pretender claramente tener una estrategia para impedir la participación democrática de la oposición", advirtió Capitanich.

En tanto Vigo dejó al desnudo el dilema que enfrenta Bullrich al recalcar que comparte "que se suspendan las PASO, ya en mi provincias nunca hubo PASO, pero no estoy de acuerdo con las colectoras porque son inconstitucionales".

Y siguió: "las llamadas colectoras son inconstitucionales y eso todos lo saben, independientemente de lo que quiera el Gobierno. Querer armar listas colectoras porque los tiempos apuran me parece que vulnera y distorsiona lo que establece la Constitución".