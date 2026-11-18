PASO: Patricia Bullrich busca reunir firmas para avanzar con el dictamen de la reforma política
Patricia Bullrich busca debatir el proyecto que suspende las PASO, habilita listas colectoras y elimina restricciones al financiamiento de las campañas.
La titular de la bancada de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, no logró reunir el martes las firmas necesarias en la comisión de Asuntos Constitucionales para avanzar en el dictamen del proyecto para suspender en 2027 y por única vez las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), eliminar toda restricción al financiamiento privado de los partidos políticos y sus campañas electorales y habilitar las posibilidad de presentar listas colectoras.
Bullrich buscará este miércoles reunir las voluntades necesarias de modo de firmar el dictamen y llevarla mañana al recinto para su debate. Fue precisamente la incorporación de las listas colectoras acordada con los gobernadores radicales la clave que impidió al oficialismo alcanzar el dictamen ya que esa posibilidad no cuenta con el respaldo de bloques provinciales.
En ese sentido fuentes de LLA reconocieron que "los votos para suspender las PASO están pero no tenemos todos los votos para las colectoras". El desafío que enfrenta Bullrich es que el acuerdo alcanzado con los gobernadores radicales Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdes (Corrientes) y Leandro Zdero (Chaco), incluye las colectoras que permite poder sumar una lista de candidatos a legisladores nacionales a la fórmula presidencial de otra agrupación política. Esa propuesta es rechazada por los bloques de Provincias Unidas, el PRO y otros bloques provinciales.
Ante este complejo escenario Bullrich negocia contrarreloj Bullrich y busca alcanzar un dictamen consensuado con los aliados para evitar que suceda lo mismo que pasó con la Ley de Defensa de la Propiedad Privada, que último momento tuvieron que podar y eliminar los polémicos capítulos sobre Tierras y Manejo del Fuego.
De la discusión en la comisión de Asuntos Constitucionales que encabeza Agustín Coto participaron Bullrich, y los legisladores aliados Carlos "Camau" Espínola, la cordobesa Alejandra Vigo, y los radicales Rodolfo Súarez y Eduardo Vischi, la peronista de Convicción Federal, Carolina Moises, y el justicialista Jorge Capitanich, quien ingresó recién luego que el oficialismo formó el quórum reglamentario.
"Acá ante el texto de reforma electoral tenemos un problema político, que es pretender claramente tener una estrategia para impedir la participación democrática de la oposición", advirtió Capitanich.
En tanto Vigo dejó al desnudo el dilema que enfrenta Bullrich al recalcar que comparte "que se suspendan las PASO, ya en mi provincias nunca hubo PASO, pero no estoy de acuerdo con las colectoras porque son inconstitucionales".
Y siguió: "las llamadas colectoras son inconstitucionales y eso todos lo saben, independientemente de lo que quiera el Gobierno. Querer armar listas colectoras porque los tiempos apuran me parece que vulnera y distorsiona lo que establece la Constitución".
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