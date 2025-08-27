Patricia Bullrich acusó al kirchnerismo de "organizar un ataque a Javier Milei": el tuit
En este sentido, la ministra de Seguridad manifestó que se trata de "tipos" que "siembran violencia y caos" para "recuperar algo de poder".
La ¿mini? caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora terminó en caos y violencia, luego de que un gran número de personas se acercara al lugar para repudiar la presencia del jefe de Estado en Lomas de Zamora. Como era de esperarse, diferentes personalidades del Gobierno libertario salieron a referirse a lo sucedido en redes sociales y apuntaron al "kirchnerismo" como único responsable del ataque al jefe de Estado.
En este sentido, Patricia Bullrich escribió en su cuenta de X: "El kirchnerismo organizó un ataque al Presidente en Lomas de Zamora, poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo fueron a acompañar. Estos tipos, para recuperar algo de poder, siembran violencia y caos. Kirchnerismo Nunca Más", lanzó la ministra de Seguridad.
Por supuesto, el oficialismo no menciona ni reconoce el malestar social a raíz del escándalo por presuntas coimas que habría cobrado Karina Milei en la compra de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), por lo cual también está en la mira la droguería Suizo Argentina.
Insólito: Espert huyó en moto tras el violento final de la caravana de Milei
Como se mencionó anteriormente caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora, pensada como una muestra de apoyo en plena campaña electoral, terminó en un verdadero escándalo. El Presidente debió ser evacuado de urgencia después de que un grupo de manifestantes comenzara a arrojar piedras y botellas contra la camioneta en la que viajaba junto a su hermana Karina Milei, José Luis Espert y Sebastián Pareja.
En medio de esa caótica escena, lo que más llamó la atención fue la reacción de Espert, quien abandonó la comitiva y escapó en moto sin casco, dejando imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales.
El diputado libertario y candidato nacional, conocido por sus declaraciones altisonantes y su lema de “cárcel o bala” contra sus opositores, fue retratado huyendo a toda velocidad en dos ruedas, visiblemente nervioso, mientras Milei era trasladado a otro vehículo para poder salir de la zona. La foto de Espert en motocicleta se convirtió en blanco de burlas y críticas, con usuarios que lo acusaron de “dejar tirado” al mandatario en un momento de tensión.
Según testigos, los incidentes comenzaron cuando un grupo de vecinos empezó a increpar a la comitiva presidencial con insultos, acusando al Gobierno de corrupción en medio del escándalo por las denuncias de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La situación escaló rápidamente, obligando a interrumpir el recorrido que apenas llevaba unos minutos.
La imagen del candidato libertario huyendo sin casco contrasta con el discurso de dureza que el propio legislador suele sostener en sus apariciones públicas. En redes, las críticas fueron feroces: algunos lo tildaron de “valiente en Twitter, cobarde en la calle”, mientras otros ironizaron con que “ni para custodio de Milei sirve”.
La caravana, que había sido presentada como una muestra de fuerza de La Libertad Avanza (LLA) de cara a las elecciones legislativas, terminó convertida en un episodio que expuso vulnerabilidades y dejó una postal difícil de borrar: la de José Luis Espert escapando en moto, en solitario.
