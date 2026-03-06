Patricia Bullrich se reunió con la familia del único argentino que sigue detenido en Venezuela

nahuel gallo con patricia bullrich Nahuel Gallo la senadora Patricia Bullrich.

“Estuve charlando un rato largo con él, fue una charla muy importante porque como ministra de Seguridad en ese momento seguí el caso desde el primer día”, relató Bullrich. También sostuvo que hubo “cuestiones de carácter íntimo” de la cárcel que Gallo contará cuando esté en “condiciones”.

La situación de Germán Giuliani en Venezuela

A finales de mayo del año pasado, el ministro venezolano Diosdado Cabello aseguraba que Germán Giuliani había sido arrestado en un velero en alta mar, cuando iba a recoger a un narcotraficante serbio identificado como Antum Mrdeza, sobre quien pesa alerta roja de Interpol.

“Han salido notas sobre un ciudadano de apellido Giuliani, que fue capturado en alta mar, en un velero, con unos venezolanos con quienes iban a buscar a un narcotraficante en alta mar. Y el narcotraficante había pagado 20.000 dólares para que lo dejaran allí y el que lo iba a encontrar era este señor con otros venezolanos”, aseguraba entonces el todopoderoso funcionario chavista.

Giuliani es abogado especializado en Derecho Penal y Laboral, y se encontraba desde abril de ese año en el país caribeño. Tras su arresto, el gobierno de Javier Milei lo condenaba como una “detención arbitraria” y exigía su rápida liberación.

