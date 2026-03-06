Patricia Bullrich se reunió con la familia del único argentino que sigue detenido en Venezuela
Allegados a Germán Giuliani se reunieron con la exministra de Seguridad para manifestarle su preocupación por el abogado prisionero desde mayo 2025.
Patricia Bullrich se reunió este viernes con los familiares de Germán Giuliani, el abogado argentino que permanece detenido en Venezuela desde principios de mayo de 2025, acusado de mantener vínculos con narcotraficantes locales, según la versión divulgada por las autoridades locales.
El encuentro tuvo lugar en el despacho de la senadora libertaria y contó también con la participación de la diputada Sabrina Ajmechet, ante quienes la familia del detenido expuso su preocupación por la situación judicial y humanitaria de Giuliani.
Al Senado concurrieron la madre del único argentino que sigue detenido en territorio venezolano, su esposa Virginia, sus hermanas Karina y Lorena y un amigo cercano, así como la activista venezolana Elisa Trotta.
“Estamos trabajando todos los días para que Germán Giuliani vuelva a la Argentina. Junto a su familia, seguimos firmes reclamando su liberación. Hoy es el último argentino detenido ilegalmente por la dictadura de Maduro, y no vamos a parar hasta que esté de vuelta en casa”, publicó en redes sociales la exministra de Seguridad tras la reunión, acompañando sus palabras con un video.
Cabe recordar que el jueves último la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA) se había reunido con el gendarme Nahuel Gallo, quien fuera liberado después de 448 días detenido en Venezuela.
“Estuve charlando un rato largo con él, fue una charla muy importante porque como ministra de Seguridad en ese momento seguí el caso desde el primer día”, relató Bullrich. También sostuvo que hubo “cuestiones de carácter íntimo” de la cárcel que Gallo contará cuando esté en “condiciones”.
La situación de Germán Giuliani en Venezuela
A finales de mayo del año pasado, el ministro venezolano Diosdado Cabello aseguraba que Germán Giuliani había sido arrestado en un velero en alta mar, cuando iba a recoger a un narcotraficante serbio identificado como Antum Mrdeza, sobre quien pesa alerta roja de Interpol.
“Han salido notas sobre un ciudadano de apellido Giuliani, que fue capturado en alta mar, en un velero, con unos venezolanos con quienes iban a buscar a un narcotraficante en alta mar. Y el narcotraficante había pagado 20.000 dólares para que lo dejaran allí y el que lo iba a encontrar era este señor con otros venezolanos”, aseguraba entonces el todopoderoso funcionario chavista.
Giuliani es abogado especializado en Derecho Penal y Laboral, y se encontraba desde abril de ese año en el país caribeño. Tras su arresto, el gobierno de Javier Milei lo condenaba como una “detención arbitraria” y exigía su rápida liberación.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario