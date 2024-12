Patricia Bullrich volvió a apuntar contra el exembajador en Venezuela: "Régimen chavista"

Frente a esta incapacidad el gobierno libertario busca ahora desviar la atención y apunta contra el ex embajador argentino en Caracas que facilitó que le llegara a Gallo una carta de su madre.

madre del gendarme conferencia de prensa

En conferencia de prensa la ministra de Seguridad Patricia Bullrich confirmó la denuncia penal por "traición a la patria" contra Oscar Laborde. "Trabaja para el régimen chavista", denunció Bullrich.

"Mientras la Cancillería intenta lograr la liberación de Nahuel Agustín Gallo por vía diplomática a través de las misiones internacionales pertinentes, el exembajador de la República Argentina ante la República Bolivariana de Venezuela Oscar Alberto Laborde inició sin ningún tipo de autorización oficial, gestiones internacionales contactando a la familia del Gendarme en Argentina, a fin de entregarle 'una carta', con la colaboración del Gobierno de Venezuela”, señalaba el comunicado difundido por el Ministerio de Seguridad.

nahuel gallo gendarme

Mientras tanto, este viernes en conferencia de prensa Bullrich y el canciller Gerardo Werthein, confirmaron que la acusación ya fue presentada. "Le tocó al juez Rafecas y el hará lo que tenga que hacer... Nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer", aseguró Bullrich.

"Laborde ayudó a que hoy se plasme este comunicado. Todas las cosas que dijo Laborde están plasmadas en este comunicado. Él dijo que no había ido con los papeles en correcta forma, mentira total y absoluta", aseguró Bullrich, luego de sostener que el exembajador "ayudó a generar esta falsa acusación contra Nahuel".

"Por otro lado, comenzó a plantear y meterse respecto a situaciones, diciendo que 'el camino elegido', 'por donde había estado', y que además era parte de una conspiración", agregó.

nicolás maduro.jpg Nicolás Maduro.

En ese sentido, la ministra aseguró que "el señor Laborde trabaja para el régimen chavista y nosotros trabajamos para los argentinos y para defender a un ciudadano argentino, que además es gendarme". "Nosotros como país que cumple con el Estado de Derecho no vamos a permitir que un señor, que fue embajador, sea parte de las mentiras del régimen y le dé argumentos al régimen en contra de Nahuel. Por eso es que nosotros llevamos adelante esa acusación", detalló.

La respuesta de Laborde

El exembajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde, salió al cruce de Bullrich, luego ser denunciado por “traición a la patria” por su presunta intervención en el conflicto diplomático que tiene Argentina con Venezuela por la detención del gendarme Nahuel Agustín Gallo.

“En vez de solucionar lo que tienen que solucionar el Gobierno y la Gendarmería, se les ocurrió denostarme a mí con epítetos antiguos. Tratan de ocultar, cambiar el eje la discusión y proyectar sobre mí, con el tema de un agente de otro país, algunas cuestiones personales de Patricia Bullrich”, apuntó en una entrevista radial.

nahuel gallo gendarme

"La madre del gendarme me pidió si le podía hacer llegar en la fecha de Navidad una carta. Me trajo (Juan) Grabois el tema. Y se le acercó la carta de la madre al hijo. Muy agradecida de que hayamos tenido esa acción”, contó.

“Lamento que se haya interpretado como tratar de humanizar al régimen. Argentina no había hecho nada sobre el tema. Todavía no tenemos un abogado para que atienda el caso del gendarme. Recién ayer parece que Brasil se enteró del tema. Yo no me metí en el tema. Yo le hice llegar una carta de la madre al gendarme”, agregó.

“Yo no quiero intermediar entre los gobiernos. Yo fui embajador hasta hace un año y lo que hice fue que, con los contactos que me quedaron de aquella gestión, hacerle llegar una carta”, sentenció.

En ese punto, se refirió a las internas en el Gobierno y la gestión en el caso: “Bullrich estuvo muy molesta con la vicepresidenta, cuando dijo que en ningún caso habría habilitado el viaje. Villarruel cree que eso hizo que lo arrestaran”.