Patricia Bullrich rechazó el juicio político a las juezas y volvió a marcar distancia de Javier Milei
La senadora Patricia Bullrich avanza en su plan de construir un perfil propio de cara a las elecciones de 2027 y volvió a diferenciarse del gobierno de Milei.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, volvió a diferenciarse este viernes de las duras posturas tanto del gobierno de Javier Milei como también del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y rechazó que se someta a juicio político a las dos juezas que en las últimas semanas suspendieron la implementación del Régimen Penal Juvenil que bajó la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
Bullrich se opuso este viernes a impulsar juicios políticos contra las juezas Marta Pascual y Laura De Marinis ya que, aseguró, "no corresponde iniciar un jury contra un juez por el contenido de sus sentencias. Sí, en cambio, por inconductas o por la comisión de delitos".
Así lo advirtió la senadora libertaria en el marco del discurso que brindó en un congreso anticorrupción organizado por la asociación civil Río Paraná, que preside Alberto Cohan y mientras apuesta a seguir construyendo un perfil propio independiente de la suerte del gobierno de Milei de cara a las elecciones del próximo año.
En ese sentio sostuvo que, cuando un juez dicta una sentencia cuestionada, deben utilizarse las instancias superiores de la Justicia para revertirla.
“¿Qué más necesitamos? Que ningún juez sea combatido por sus sentencias. Es un tema que la política tiene que ordenar”, afirmó Bullrich y aclaró: "Yo estoy totalmente en contra, totalmente en contra, de las dos juezas que pararon el régimen penal juvenil”, dijo Bullrich, que fue interrumpida por una ola de aplausos. “Ahora viene lo que no sé si les va a gustar -siguió-. Yo no les hago un juicio político por eso. ¿Por qué? Porque es su sentencia. ¿Y qué pasó? La Cámara se lo revocó. Es decir que la segunda instancia le revocó la sentencia”.
Tras conocerse los fallos de Pascual y De Marinis dirigentes de La Libertad Avanza y del PRO salieron en manada a reclamar por sus cabezas. Y Bullrich apostó por diferenciarse. “¿Vale hacer un juicio político por una sentencia? Yo creo que no”, dijo.
“Hay que esperar, como se esperó en el caso de la jueza Pascual, de la provincia de Buenos Aires. Vino la Cámara y le dijo: ‘Usted no tiene ninguna posibilidad de hacer esto’, y le revocó la sentencia”, siguió Bullrich. Y agregó que lo mismo debía ocurrir con la jueza De Marinis.
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