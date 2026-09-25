Patricia Bullrich rechazó el juicio político a las juezas y volvió a marcar distancia de Javier Milei

Tras conocerse los fallos de Pascual y De Marinis dirigentes de La Libertad Avanza y del PRO salieron en manada a reclamar por sus cabezas. Y Bullrich apostó por diferenciarse. “¿Vale hacer un juicio político por una sentencia? Yo creo que no”, dijo.

Patricia Bullrich

“Hay que esperar, como se esperó en el caso de la jueza Pascual, de la provincia de Buenos Aires. Vino la Cámara y le dijo: ‘Usted no tiene ninguna posibilidad de hacer esto’, y le revocó la sentencia”, siguió Bullrich. Y agregó que lo mismo debía ocurrir con la jueza De Marinis.