Patricia Bullrich ya juró como senadora pero su sucesora todavía no asumió en Seguridad

Antes que se formalice ese recambio, el saliente Petri y el entrante Presti compartirán dos actos: uno por la compra de aviones de combate para la Fuerza Aérea (los F-16 adquiridos a Dinamarca que se encuentran en viaje a nuestro país) y otro por la adquisición de blindados de guerra para el Ejército (los Stryker 8x8 M1126 comprados a Estados Unidos), varios de los cuales ya fueron desembarcados en el puerto de Zárate.

tanques comprados a eeuu Algunos Stryker 8x8 M1126 ya fueron desembarcados en el puerto de Zárate.