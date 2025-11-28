Patricia Bullrich ya juró como senadora pero su sucesora todavía no asumió en Seguridad
El Ministerio de Seguridad está prácticamente acéfalo mientras que Luis Petri todavía no abandonó Defensa para dar paso el teniente general Carlos Presti porque tiene pendiente “ordenar algunas cuestiones” en el Edificio Libertador.
Aunque Patricia Bullrich ya juró como senadora nacional y se hizo cargo del bloque de La Libertad Avanza (LLA) protagonizando algún escandalete en la cámara alta, su sucesora en el Ministerio de Seguridad todavía está en veremos, con lo cual esa dependencia está prácticamente acéfala.
Vale advertir, sin embargo, que la designada Alejandra Monteoliva ya tiene fecha de asunción como nueva ministra: será el próximo martes en el Salón Blanco de Casa Rosada donde, como es de práctica formal, le tomará juramento Javier Milei.
La dirigente del riñón de Bullrich tomará posesión del cargo formalmente varios días después de que la nueva jefa del bloque de senadores libertarios —a quien prometió conducir con mano de hierro—, realizara en las últimas horas un acto de despedida de quienes fueron sus subordinados en la sede ministerial de Recoleta.
Luis Petri retrasa su salida de Defensa
Por su parte, la asunción del nuevo ministro de Defensa, el teniente general Carlos Presti, se prevé para en torno al 10 de diciembre, ya que el saliente Luis Petri seguirá en el cargo hasta el límite de la fecha de su asunción como diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA).
Según fuentes del Edificio Libertador, el legislador electo por Mendoza busca “ordenar algunas cuestiones” de la cartera castrense antes de abandonarla, por lo que aún no se hará el recambio que causó tanto revuelo.
Antes que se formalice ese recambio, el saliente Petri y el entrante Presti compartirán dos actos: uno por la compra de aviones de combate para la Fuerza Aérea (los F-16 adquiridos a Dinamarca que se encuentran en viaje a nuestro país) y otro por la adquisición de blindados de guerra para el Ejército (los Stryker 8x8 M1126 comprados a Estados Unidos), varios de los cuales ya fueron desembarcados en el puerto de Zárate.
