Así juraron 23 de los 24 legisladores que asumirán en el Senado en diciembre

Desde la Ciudad de Buenos Aires lo hicieron Patricia Bullrich y Agustín Monteverde (La Libertad Avanza), además de Mariano Recalde (Fuerza Patria). En Entre Ríos asumieron Romina Almeida y Joaquín Benegas Lynch (La Libertad Avanza), junto a Adán Bahl (Fuerza Patria). Neuquén quedó representada por Pablo Cervi (La Libertad Avanza), Julieta Corroza (La Neuquinidad) y Nadia Márquez (La Libertad Avanza).

Por Río Negro, en tanto, completaron la jura Ana Marks y Martín Soria (ambos de Fuerza Patria). Desde Salta se incorporaron Gonzalo Guzmán y María Emilia Orozco (La Libertad Avanza) y Flavia Royón (Primero los Salteños). Santiago del Estero sumó a Elia Montero y Gerardo Zamora (Frente Cívico), junto con José Neder (Fuerza Patria). Finalmente, por Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur juraron Agustín Coto y Belén Monte de Oca (La Libertad Avanza), y Cándida López (Fuerza Patria).

