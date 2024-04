Patricia Bullrich apuntó contra las universidades y denunció un "kiosco"

"Hay una universidad pública que tiene millones de estudiantes. Y hay una universidad pública de una burocracia extrema, donde muchos hacen de la universidad un kiosco para ellos", denunció la ministra y cuestionó: "¿Cuánto le llega a cada estudiante del presupuesto universitario? ¿Cuál es la relación entre la cantidad de estudiantes que entran y los que se reciben? ¿Cómo se calcula el valor por estudiante? ¿Se calcula desde el alumno que entra o el que se recibe?”.

En ese sentido, denunció que “hay intereses de muchos que vienen viviendo de esas capas de burocracia estatal": “Necesitamos una refundación de la Universidad de Buenos Aires, que estén a la altura de las circunstancias del cambio que Argentina necesita. En la UBA están más preocupados por las burocracias internas, por cuántas secretarías y ñoquis tienen que por cuál es el nivel real de los alumnos”.

bullrich universidades

“Las universidades argentinas tienen que sacudirse”, consideró Bullrich en relación con los cambios que se deberían aplicar y ejemplificó: “Durante mi campaña, estuve con todas universidades que vienen de la línea progresista y están sacudiéndose, pensando estas cosas. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Córdoba, la de Santa Fe. Todas decían que tenían que generar carreras más adecuadas a la realidad del mercado laboral, que meterse más en los problemas de la realidad de nuestras provincias, generar una relación entre el estudiante que entra y el que se recibe”.

“Así como hay que sacudir a la Argentina, porque estaba llena de bolsillos con plata mientras los argentinos no tenían nada, todas las instituciones del país tienen que hacer lo mismo, porque todas han repetido el mismo modelo corporativo y burocrático”, puntualizó en una entrevista a La Nación+.

Bullrich sostuvo que está “totalmente a favor de la educación pública gratuita y de la universidad pública” pero llamó a “repensar esa universidad y destinar menos plata para la burocracia y más para profesores, estudiantes y la investigación”.

“Las universidades se miden por la calidad de las carreras que tienen y de las investigaciones que producen en la ciencia que sea. Esa me parece que es la discusión, no más presupuesto para más burocracia, los estudiantes tienen que pedir el presupuesto para ellos, para que los profesores no vayan gratis, para que el profesor titular vaya siempre a clases y no que mande al suplente porque no cobra”, resaltó la ministra.