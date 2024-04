Conflicto en Medio Oriente: Patricia Bullrich dice que "el llamamiento a la paz no es la posición argentina"

Dijo Bullrich que "no es un tema de ganar o perder, sino de qué tipo de sociedad queremos para Argentina", y sorprendió al propio Eduardo Feinmann al revelar: "La neutralidad no es la posición argentina, los mensajes políticamente correctos como el llamamiento a la paz no es la posición argentina".

"La posición argentina es que los estados que pertenecen a las democracias, al mundo occidental, que tienen valores compartidos con Argentina, Argentina va a estar de ese lado, les vaya bien o les vaya mal", concluyó la ministra.

bullrich israel iran