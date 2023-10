Patricia Bullrich habló de su relación con Javier Milei: "No es normal..."

“Se volvió enemigo de un día para otro… No tengo la menor idea qué pasó. Dice cualquier estupidez. Le mandé un Whatsapp: le dije ‘qué te pasa’ y no me contestó nunca más… No es normal”, contó quien fuera ministra de Fernando de la Rúa y Mauricio Macri.

Consultada sobre si lo sumaría a su equipo en un eventual gobierno o si se sumaría al de él, Bullrich fue tajante, o manos a menos, ya que antepuso un condicional: “En este momento, de ninguna manera, porque lo veo una persona agresiva, violenta… No lo veo para trabajar en ningún equipo”, sentenció.

Mirá: