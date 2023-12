Patricia Bullrich hizo un papelón hablando inglés y chicaneó a Cristina Kirchner

En el marco de la presentación del "Plan Bandera" contra el narcotráfico, la ministra de Seguridad de la Nación dio un discurso ante políticos y empresarios en la Fundación Libertad, pero cuando intentó decir el vocablo “think tank”, que se traduciría como “usina de pensamiento”, falló en dos oportunidades.

Para sobrellevar el traspié, comentó: “Parezco Cristina Fernández de Kirchner hablando inglés”; y aclaró rápidamente: “Pero yo sé inglés”; “Think tank, think tank, ahora lo voy a decir bien”, insistió.

Ante el asombro y las risas de los presentes, Patricia Bullrich intentó demostrar su capacidad idiomática y prosiguió: “I speak English perfectly, I went to an english school so I can speak English, but... hablo inglés perfecto, fui a una escuela inglesa, pero... lo dije mal, qué va a hacer”, intentó aclarar, aunque oscureció.

bullrich ingles