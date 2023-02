Interna electrizante: Bullrich fustigó a Larreta y el jefe de Gabinete porteño le paró el carro

Por eso, este martes Miguel decidió responderle a Bullrich al señalar: "CABA ya decidió usar las Taser. En efecto hace más de dos años las compramos pero el Gobierno Nacional tiene frenada la importación desde entonces”.

“No es un tema de decidir usarlas sino de poder importarlas", publicó el funcionario en su cuenta de Twitter, afirmando que "la traba a la importación" de estas pistolas está en la Justicia y que "hace dos semanas" hubo una sentencia judicial que ordena a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) "definir la situación".

"Repito: no es un tema de decidir usarlas sino de poder importarlas. Ni bien CABA tenga las pistolas Taser las va a usar", remarcó Miguel, quien adjuntó en su publicación un breve video donde Bullrich pide a Larreta que "tome la decisión" de utilizarlas.

Qué dijo Patricia Bullrich

"En vez de pedir más permiso, usalas, punto. No le pidas más permiso a nadie. No le podés pedir permiso a un Gobierno que te dice que no a propósito", indicaba Bullrich en declaraciones televisivas.

Sus casi violentos dichos se producen, en realidad, el marco de la disputa interna que la exministra mantiene con Rodríguez Larreta para determinar quién de los dos será candidato a presidente por la coalición Juntos por el Cambio (JxC).

Qué son y cómo funcionan las pistolas Taser

Las pistolas Taser son dispositivos de control de fuerza diseñados para incapacitar temporalmente a una persona mediante el uso de una descarga eléctrica que puede alcanzar hasta 400 watts.

En la parte delantera del arma hay dos sondas, pequeñas piezas metálicas conectadas por cables a la pistola; cuando se disparan, las sondas se adhieren a la piel de la persona apuntada.

Se trata de tecnología de electrochoque que envía una corriente eléctrica de alta frecuencia y baja intensidad a través de los cables y las sondas para interrumpir la comunicación entre el cerebro y los músculos del objetivo, lo que causa una pérdida temporal del control muscular.

Las Taser son definidas por el Comité contra la Tortura de la ONU como provocadoras de "un dolor intenso" y constituyen "una forma de tortura y en algunos casos pueden causar la muerte".