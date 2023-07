Interna en Juntos por el Cambio: Patricia Bullrich le pidió a López que se retracte y se negó

"Contrario a lo que dice esa carta mantengo mis diferencias internas en el ámbito democrático. No comparto ni la victimización ni la cancelación del debate, menos aún cuando es selectiva. Lo demás que tengo para decir ya lo dije en esta columna. Gracias", sentenció al compartir nuevamente su texto original.

(Abro hilo) — Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) July 18, 2023

El mensaje llegó a propósito del pedido desde el sector de Juntos por el Cambio que apoya la candidatura presidencial de Patricia Bullrich, que esta semana presentó una carta para que Horacio Rodríguez Larreta "con la mayor fuerza posible, inste a los miembros de su sector que mantengan nuestras diferencias internas en el ámbito democrático".

"No podemos aceptar que declaraciones contra Patricia Bullrich como las del diputado Juan Manuel López, integrante del sector 'El cambio de nuestras vidas' que se referencia en su figura en estas elecciones internas, no merezcan al menos de su parte una reflexión sobre si ésta es la manera que usted cree más conveniente para dirimir nuestras diferencias de cara a las próximas PASO", expresaron desde el sector agraviado.

Justamente en Twitter tildaron de "Lilito" a Juan Manuel López, quien se molestó en separar su opinión de la de Horacio Rodríguez Larreta.

“En un artículo posterior, López no se retracta. Estas expresiones nos preocupan además porque coinciden casi punto por punto con las mismas que reparten el kirchnerismo y su ministro de Economía Sergio Massa, y otros dirigentes como Aníbal Fernández, Axel Kicillof y Juan Grabois. Son conceptos que intentan inyectar el miedo y disciplinar a los argentinos. Pretenden inocular a la población contra el cambio predicando el temor para así mantener a la Argentina en la decadencia y el sometimiento”, continuaron.

“Como legisladores y candidatos de la lista La Fuerza del Cambio que acompañamos la candidatura de Patricia Bullrich, no podemos menos que hacerle llegar nuestra máxima preocupación por expresiones de dirigentes de su sector. Creemos que distintas manifestaciones emitidas en las últimas horas desde su espacio no sólo no aportan nada a la buena convivencia democrática, sino que, además, no representan los valores de Juntos por el Cambio y lesionan las peleas que estamos dando juntos para terminar de una buena vez con el populismo kirchnerista”, sostiene el texto firmado, entre otros, por Cristian Ritondo, Néstor Grindetti, Maximiliano Abad, Federico Angelini, Damián Arabia, Federico Pinedo y Maximiliano Guerra.

La polémica surgió durante una entrevista radial de López en la que contó que habla de política con sus amigos "en términos de series televisivas", y en esa línea imaginó un posible gobierno de Patricia Bullrich "con dificultades como la serie de 2001".