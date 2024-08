Patricia Bullrich se despegó del escándalo por la visita de diputados libertarios a genocidas

patricia bullrich Patricia Bullrich.

Así, buscó despegarse del escándalo y defender al mismo tiempo al jefe del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Fernando Martínez.

"Es falso de toda falsedad. Me enteré de la visita de los diputados por los diarios", afirmó en diálogo con Cadena 3. Y aseguró que el SPF "hizo lo que dice la ley de Ejecución de la pena", que establece que un diputado puede entrar con aparatos para registrar la visita.

Bullrich salió a defenderse luego de que la diputada Lourdes Arrieta, una de las involucradas en la visita a genocidas, publicara los chats de cómo se armó el encuentro en la cárcel y a partir de los cuales trascendió un presunto diálogo con la ministra de Seguridad para facilitarles el acceso, a partir de la coordinación con Martínez, director del SPF.

"El SPF si se presenta un diputado y pide entrar, lo tiene que dejar entrar por lo que dice la ley. Así que ni el SPF ni en mi caso que yo ni me enteré, porque no me llamó nadie, ni tuve una comunicación", insistió Bullrich.

diputados visita a genocidas

La ministra de Seguridad remarcó además que la visita de los diputados "se hizo está dentro de la ley" y que querer involucrarla junto al Servicio Penitenciario "es una mentira total y absoluta".

Tras el encuentro se conoció una foto en la que se puede ver a los diputados libertarios junto a los genocidas Alfredo Astiz; Raúl Guglielminetti (exagente de inteligencia del Batallón 601); Carlos Guillermo Suárez Mason Jr. (ex marino responsable de delitos de lesa humanidad en la ESMA); Adolfo Donda (exoficial de la Armada y secuestrador de su sobrina, la exdiputada Victoria Donda), y Antonio Pernías, entre otros represores.

El fin de semana, Arrieta difundió en X los chats que muestran cómo se armó la visita a los represores a la cárcel de Ezeiza y el proyecto de ley que pretenden impulsar para beneficiar a los condenados por delitos de lesa humanidad con la prisión domiciliaria.